ضم رئيسى الأركان.. اجتماع عسكري بين الجزائر وموريتانيا

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق سعيد شنقريحة قد وجه ، اليوم الأربعاء، دعوة لنظيره الموريتاني محمد بمبا مقيت، إلى تعزيز التعاون والتنسيق العسكري بين الجزائر وموريتانيا لمواجهة التحديات الأمنية في منطقتي المغرب العربي والساحل الإفريقي.

وبحسب الوكالة الجزائرية فقد ذكر الفريق، شنقريحة، خلال استقباله نظيره الموريتاني، قائلا "يبقى تعزيز التعاون العسكري بين مؤسستينا، أكثر من ضرورة، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على منطقتنا، مع دراسة السبل والوسائل الكفيلة لتمكين جيشينا من تنفيذ مهامهما في هذا الوضع المحفوف بالمخاطر والتهديدات من جميع الجهات".

وأضاف شنقريحة : تكتسي زيارتكم الأولى هذه إلى الجزائر، أهمية خاصة لبلدينا الشقيقين، وستسمح دون شك بتطوير علاقاتنا، وتشكل فرصة سانحة لرفع مستوى التعاون بين جيشينا في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة على ضوء تطور الوضع الأمني السائد بالمنطقة".

من جانبه ، اثني رئيس الأركان العامة للجيوش الموريتانية، الفريق محمد بمبا مقيت علي عمق العلاقات التاريخية بين البلدين "، مقدما "شكره للجزائر على كل أشكال الدعم الذي تقدمه لموريتانيا شعبا وجيشا".

وكان الوزير الموريتاني نذيرو ولد حاممد، اقترح على نظيره الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، خلال زيارته لنواكشوط العاصمة الموريتانية، يوم الإثنين الماضي، ضرورة الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال رصد ومراقبة الأوبئة، واتفقا الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصحي مستقبلا.