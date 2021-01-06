بعد تأديته اليمين.. من هو السفير الأردني الجديد لدى القاهرة

يبدأ السفير الأردني الجديد لدي القاهرة أمجد العضايلة مهام عمله رسميًا الأيام القليلة المقبلة بعد أدائه أمس، اليمين القانونية أمام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني بتعيينه سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى الدولة المصرية، ومندوبًا دائمًا لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة. ويرصد "دوت الخليج" أبرز المهام التي تقلدها السفير العضايلة فى مشواره العملي خلال السنوات السابقة بحسب موقع رئاسة الوزراء: شغل الوزير العضايلة منصب وزير الدولة لشؤون الإعلام في حكومة الدكتور عمر الرزاز سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية روسيا الاتحادية سفير المملكة لدى جمهورية بيلاروس. سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التركية. سفير المملكة لدى تركمانستان. سفير المملكة لدى جمهورية مقدونيا. مستشار الملك لشؤون الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي. مدير إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي. مدير الإعلام العربي / إدارة الإعلام والاتصال - الديوان الملكي الهاشمي. مدير دائرة العلاقات العامة - الديوان الملكي الهاشمي

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