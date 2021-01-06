وضع استثنائي.. قطر تكشف كواليس جديدة عن اتفاق العلا

علق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على البيان الختامي لقمة "العلا" الخليجية التي استصافتها المملكة العربية السعودية، قائلا إن أساسيات الاتفاق تتمثل في عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشئونها أو تهديد أمن الإقليم.

وقال في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إنه "لم يتم الاتفاق على نشر البيان ولكن فيه مبادئ أساسية تم توضيحها".

وأضاف أن "القواعد المحددة لبيان العلا قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثها".

وواصل:"لا أعرف مدى اهتمام باقي الدول بنشر البيان النهائي للقمة ولا إحراج فيه لأي دولة". وذلك عقب اعتراض إيران التي أكد البيان اعتبارها تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين الدوحة وطهران تقاربًا كبيرا خلال مقاطعة الرباعي العربي.

وعن أزمة المقاطعة العربية لقطر في 2017، قال وزير الخارجية القطري إن "ظروف أزمة 2017 تختلف عن أزمة 2014 والشرخ مختلف وبالتالي التفاهمات مختلفة. لأزمة كانت وضعا استثنائيا لسنوات مضت والحل انتصار لمجلس التعاون الخليجي".

وأوضح أنه تم الاتفاق مع قطر على "مبادئ أساسية لتجاوز الخلاف الحالي وقواعد لحوكمة علاقات الدول مستقبلا".