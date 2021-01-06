أعلن برنامج حساب المواطن عن كيفية استخدام الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ولذلك تم الإعلان على أن سوف يتم إيداع مبالغ الدعم للمواطنين المستفيدين والمستحقين من الدعم المادي، حيث أن يتم إيداع المبالغ المخصصة في حسابات المستفيدين البنكية للأشخاص المستحقة، ومن الجدير بالذكر أن اقتراب موعد صرف الدفعة الجديدة للمستفيدين من الدعم، حيث أن زاد البحث عن الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن للمستفيدين، حيث أن الفرد المستقل يدخل إجمالي الدخل الشهري الخاص بالمستفيد، ولذلك لا بد من التأكد من الأهلية، ويجب على جميع المستفيدين تحقيق كافة الشروط الواجب توافرها.

يجب على المواطن المستفيد الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لحساب المواطن. يجب على المستفيد النقر على كلمة اختيار. ثم بعد ذلك يجب على المستفيد الإجابة على بعض الأسئلة قبل حساب القيمة المستحقة من دعم حساب المواطن. إذا كان المواطن رب أسرة يظهر عدد التابعين له أكبر من 18 سنة وأصغر من 18 سنة.

خطوات استخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن :

ومن الجدير بالذكر أن في الفترة الأخيرة زادت التساؤلات والاستفسارات على محركات جوجل عن الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن الدفعة الجديدة الخاصة بشهر يناير الجاري 2021م، حيث أن إيداع مبلغ حساب المواطن لهذه الدفعة للمستحقين المستفيدين من الدعم المادي الذي صدرت لهم نتائج الأهلية، ولذلك سوف يتم الإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية يوم الأحد القادم الموافق ١٠ يناير ٢٠٢١ م، ولذلك يجب على المواطن السعودي المستفيد من الدعم المادي المخصص للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن قبل إيداع الدعم المخصص، وهذا عبر حاسبه الدعم التقديرية، الذي قام بتوفير ذلك من خلال حساب المواطن للمستفيدين.

يجب على المستفيد الدخول على موقع حساب المواطن من خلال كلمة المرور، واسم المستخدم أيضاََ. ثم بعد ذلك الانتقال إلى حاسبة الدعم التقديرية. يجب على المستفيد إدخال قيمة الدخل الشهري الخاص به. يجب على المستفيد إدخال عدد أفراد الأسرة.

الاستعلام عن مبلغ حساب المواطن: