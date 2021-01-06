بداية التسجيل في برنامج إيجار

التسجيل في برنامج إيجار، أعلنت وزارة الإسكان السعودية برنامج جديدة من البرامج الجديدة التي تهدف لخدمة المواطنين السعوديين، والتي تجعلهم في مكان ثقة وأمان حتي تحافظ علي حقوقهم، كما أنه تسهل وتوفير في وقت المواطنين السعوديين.

ماهو برنامج الإيجار؟

هو برنامج أطلقته وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية وذلك من أجل حماية المستأجر والمؤجر والوسيط وحفاظًا علي حقوقهم في جميع الأحوال لجميع الأطراف، هو برنامج أطلقتها الوزارة من أجل توثيق العقود في حالة البيع أو الشراء أو في حالة الإيجار، ومن خلال هذا البرنامج يتم حماية حقوق الأطراف سواء كانت الوحدات السكانية المعروضة للبيع أو التي يتم ايجارها، ويحتوي هذا البرنامج علي الكثير من الخدمات التي يبحث عنها المواطن السعودي وذلك من أجل التوفير وجعل كل الأمور المتعلقة بوزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية أكثر سهولة ويسر علي المواطن السعودي، وجعل جميع الخدمات المقدمة من قبل وزارة الاسكان بالمملكة السودية العربية متحة وفي متناول أيدي المواطنين السعوديين.

كيفية التسجيل بموقع برنامج الايجار بالمملكة العربية السعودية

ومن أجل زيادة الاطمئنان بالنسبة للمواطن السعودي فإان هذا البرنامج المخصص للوحدات السكانية وضمن جميع الحقوق فإن هذا البرناج تحت إشراف كل من وزارة العدل ووزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن تم حدوث اتفاق بين كل من الوزارتين وزارة العدل ووزارةالإسكان ن وذلك لاستكمال عملية الأمن الخاص بالوحدات السكانية أو أموال المواطنين المسجلين.

وبرنامج الايجار هو برنامج سهل ويسير في التسجيل عليه والدخول إليه والخطوات كالآتى: