حساب الرسوم الجمركية و شروط الإعفاء منها

حساب الرسوم الجمركية، يتسائل العديد من الناس عن الرسوم الجمركية التي يجب عليه دفعها، وماهي الشروط التي يمكن من ضمن الاستثناء المعفي عنهم. وهو سؤال يشغل تفكير العديد من المواطنين في دولة في العالم.

ماهي الرسوم الجمركية

الرسوم الجمركية هي رسوم مالية يستوجب على المواطن المسافر أن يسدده في حالة وصوله من مطار إلى مطار آخر في دولة في العالم كانت، ويتم فرض الرسوم الجمركية تلك في حالة زيادة المشتريات التي تكون موجودة مع المسافر في حالة وصوله إلى المطار، والمشتريات تشمل كل الأشياء التي تكون مع المسافر بالمطار سواء كانت هدايا أو ملابس. وتحدد كل دولة في العالم قيمة الرسوم الجمركية الخاصة بها ولذلك تختلف قيمة الرسوم من بلد إلي بلد، أما بالنسبة إلي المملكة العربية السعودية فإن قيمة الرسوم الجمركية لاتزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودى.

كيفية حساب الرسوم الجمركية بالمملكة العربية السعودية

في حالة المواطنين المسافرين فإن المجلس التعاونى الخليجي فقد يعفي الهدايا وأمتعة السفر الخاصة بهم من الرسوم الجمركية، أما في حالة الصفقات التجارية ووصولها إلى المملكة العربية السعودية فإن مجلس التعاونى الخليجي لايقوم بإعفاء الهدايا أو أمتعة السفر من الرسوم الجماركية.

يجب على المواطن المسافر أن يكون معاه فاتورة خاصة به بمبلغ ثلاثة آلاف ريال سعودي أو ما يعادله من ذلك أثناء تواجده بالمطار.

كما يجب علي المسافر أن يقدمها للعاملين بالجمارك طول فترة تواجده داخل المطار.، يجب أيضا علي المسافر أن تكون بحوزته كمية مناسبة وبسيطة من الأغراض سواء كانت ملابس وأمتعة السفر أو المفروشات أو الألعاب أو الهدايا أو ما شبه.

لا يتوجب أن يكون مع المسافر ضمن أمتعة السفر أو الاشياء التي يمتلكها أى غرض هو من القائمة المحظورة من قبل النظام الجماركي.

لا يتوجب أيضا علي المسافر أن يكون ضمن أمتعته أو معاه أي سلعة من السلع المقيدة أو المرفوضة من التعريفة الجمركية .

كما يجب علي المسافر الاحتفاظ بفواتير الشراء الخاصة بالأمتعة الخاص به أو الهدايا التي معاه حتي يسهل عليه الاجراءات.

الرسوم الجماركية بالمملكة العربية السعودية لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال سعودي فقط لاغير