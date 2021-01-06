أفضل 5 أفكار مشاريع مربحة جداً مضمونة وغير مكلفة ولا تحتاج للتفرغ في 2021، يُعد امتلاك مشروع مُربح بمثابة حلم لدى الكثير من الشباب، حيث أن تلك الفئة دائما ما ترغب في الاتجاه للاكتفاء المالي وانشاء مشروع مضمون يدر دخلا شهريا جيدا، ولكن معظم الحالمين بمشروع مربح يحقق طموحاتهم يُصدمون في النهاية بحاجز رأس المال، والبعض الأخر يرى أن المشكلة الأكبر هي إيجاد فكرة مشروع ناجح ومضمون، لذا سنتناول عدة أفكار مشاريع مربحة ناجحة ومضمونة 100 % بدون الحاجة لرأس مال كبير على الإطلاق، يمكنك من خلالها مع قليل من الصبر والإصرار تحقيق راتب شهري جيد.

أفضل أفكار مشاريع مربحة وغير مُكلفة 2021

أفكار مشاريع صغيرة غير مكلفة ومربحة جدا لا تحتاج فيها إلى خبرة ولا تحتاج لتفرغ كامل، فقد تكون بجانب عملك الأساسي وقد تكون هي فقط عملك وتصب كامل تركيزك على تطويره، في البداية يجب عليك معرفة أنه لبدء مشروع تجاري عليك عدم وضع جميع أموالك فيه فمهما كان المشروع مضمون قد يحدث ظروف طارئة تؤدي بدورها لعدم نجاح المشروع، وفي هذه الحالة تكون الخسارة أكبر من مُجرد مشروع، وثانيا عليك عمل دراسة جدوى شاملة هذا بهدف امتلاك خلفية متكاملة حول المشروع، فإن هذه الكيفية ستساعدك على مضاعفة فرص نجاح مشروعك ويُقلل من الخسائر في حالة فشل مشروعك لا قدر الله.

المشروع الأول: مشروع تنظيف الشقق وسلالم العمارات

مشروع تنظيف الشقق وسلالم العمارات يعد من أكتر أفكار المشاريع المربحة تحقيقاً للربح، كل ما عليك هو تجميع عدد ليس بالقليل من عاملات النظافة فيما لا يقل عن 15 عاملة ثم عمل إعلانات من أجل تنظيف الشقق سواء في الجرائد أو على ال social media، على أن يتم ذلك في وجود اشتراك شهري مناسب وعلى الرغم من أن هذا يُعد مشروع صغير جدا ولا يحتاج لإمكانيات إلا إنه مربح جدا جدا ومضمون ربحه، حيث تُعد تلك الفكرة ما هي إلا فكرة مُصغرة لشركات النظافة الموجهة للإدارات والمؤسسات الحكومية، أما هذه الفكرة فهي موجهه للعمارات وأماكن الإقامات.

المشروع الثاني: مشروع تصنيع العطور

مشروع تصنيع العطور معروف بأنه فكرة مشروع ناجح للغاية، فمن أسهل المهارات التي يمكنك اكتسابها هي تعلُم طريقة تصنيع العطور، كل ما عليك هو شراء المواد الخام وتصنيع العطور بنفسك وبيعها حيث أن تلك الكيفية لا تحتاج أبدا لوقت وتتكلف القليل من الأموال ولكنها تحقق أرباح كبيرة جدا، ويمكنك البدء في بيعها على الأقارب والجيران، وكبداية يمكنك توزيعها على محال الحلاقة ومراكز تجميل السيدات نظرا للإقبال الشديد على العطور في هذه الأماكن.

المشروع الثالث: مشروع تصنيع أكسسوارات السيارات

مشروع تصنيع أكسسوارات السيارات من أفضل أفكار المشاريع الناجحة في 2021، لا يحتاج هذا المشروع سوى للقليل من الأموال التي تستطيع من خلالها شراء المواد الخام رخيصة الثمن فقط ثم تعلُم كيفية تصنيعها والتي تُعد أيضا من أسهل المهارات، وتقوم بتصنيع الأكسسوارات الخاصة بالسيارة من ميداليات ورسومات وأكسسوارات أُخرى في أماكن متفرقة في السيارة وتسويقها في محال قطع الغيار ومحال الأكسسوارات فهي كثيرة جدا ويمكنك بيع الأكسسوارات بأسعار جيدة على الرغم من أنها غير مُكلفة تماما.

المشروع الرابع: مشروع تنظيم الحفلات والمناسبات

مشروع تنظيم الحفلات والمناسبات حيث أن تنظيم حفلات الزفاف ليس هو الجانب الوحيد ليقوم عليه هذا العمل، حيث أنه هناك العديد من المناسبات الأُخرى التي يمكنك العمل كمنظم لها، كما يمكنك تحديد خط معين والقيام به بشكل حصري كما أن تقوم بتنظيم حفلات الميلاد فقط أو ترعى مؤتمرات الأعمال لتقدم كل ما يحتاجه المؤتمر ليحقق النجاح المطلوب، هذا المشروع لا يتكلف تماما ولكنه بحالة لتنظيم وتعلُم كيفية تنظيم الحفلات وهذا الأمر غاية في السهولة.

أفكار مشاريع مربحة مشروع التجارة الإلكترونية

مشروع التجارة الإلكترونية وكسب المال على الإنترنت من أكثر أفكار المشاريع المتوقع لها بالانتشار في الفترة القادمة، وهو يُعد نوع من أنواع التجارة الحديثة التي تعتمد كليا على دور شبكة الإنترنت في دعمها، وذلك عبر تقديم العديد من الوسائل التجارية والتي تشمل الإعلان عن الآلات والسلع من خلال إنشاء مواقع إلكترونية أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الأمر لا يتكلف أموال إطلاقا ومضمونة الربح ولكن عليك فقط سرعة الانتشار في مواقع التواصل الاجتماعي وتعلُم كيفية إنشاء موقع إلكتروني.