أخبار اليمن : الشوافي يحذِّر: استعدوا لموجة برد جديدة هي الأشد على اليمن

الشوافي يحذِّر: استعدوا لموجة برد جديدة هي الأشد على اليمنكشف الفلكي عدنان الشوافي عن موجة برد جديدة، تضرب الأجواء اليمنية، تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، محذرًا أن الأيام المقبلة قد تكون أشد برودة من الماضية.

وتوقع الفلكي الشوافي إنخفاض درجات الحرارة الصغرى بدءاً من الخميس وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل ثم قد يطرا عليها تغير بسيط بالزيادة أو النقص الا ان الصقيع غير مستبعد وتكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع القادم على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية.

ودعا الشوافي الجميع إلى أن يحتاطوا لأنفسهم وأبنائهم بارتداء الملابس الشتوية المناسبة، محذراً المواطنين خصوصاً العاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.

وحث الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ومواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.