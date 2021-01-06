أخبار اليمن : الشوافي يحذِّر: استعدوا لموجة برد جديدة هي الأشد على اليمن

الشوافي يحذِّر: استعدوا لموجة برد جديدة هي الأشد على اليمن
كشف الفلكي عدنان الشوافي عن موجة برد جديدة، تضرب الأجواء اليمنية، تستمر حتى نهاية الأسبوع القادم، محذرًا أن الأيام المقبلة قد تكون أشد برودة من الماضية.
وتوقع الفلكي الشوافي إنخفاض درجات الحرارة الصغرى بدءاً من الخميس وتستمر حتى بداية الأسبوع المقبل ثم قد يطرا عليها تغير بسيط بالزيادة أو النقص الا ان الصقيع غير مستبعد وتكون الاجواء باردة الى شديدة البرودة حتى نهاية الاسبوع القادم على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية.
ودعا الشوافي الجميع إلى أن يحتاطوا لأنفسهم وأبنائهم بارتداء الملابس الشتوية المناسبة، محذراً المواطنين خصوصاً العاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من صدمات البرد الشديدة.
وحث الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، المزارعين ورعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية، ومواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الشوافي يحذِّر: استعدوا لموجة برد جديدة هي الأشد على اليمن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.