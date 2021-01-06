بالتزامن مع بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا بلقاح "سبوتنيك V" في صربيا، أبرمت حكومة هذا البلد عقدا مع الجانب الروسي لشراء مليوني جرعة إضافية من اللقاح.
وأكد منتجو "سبوتنيك V" على موقع اللقاح الرسمي اليوم الأربعاء أن الاتفاق المبرم بين صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي والحكومة الصربية يتيح تطعيم مليون شخص.
ونشر حساب "سبوتنيك V" في "تويتر" لقطات لبدء حملة التطعيم بـ"سبوتنيك V" في صربيا حيث كان بين أوائل المواطنين الذين تلقوا اللقاح وزير الداخلية ألكسندر فولين ورئيس البرلمان إيفيتسا داتشيتش.
ووصلت أول دفعة من "سبوتنيك V" إلى صربيا في 30 ديسمبر وتم اعتماد اللقاح في البلاد دون إجراء اختبارات سريرية إضافية.
وأصبح "سبوتنيك V" أول لقاح ضد فيروس كورونا على مستوى العالم وتصل فعاليته إلى 91.4%، حسب نتائج الاختبارات السريرية، فيما أبرمت عشرات الدول صفقات مع روسيا لشراء هذا اللقاح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صربيا تستورد مليوني جرعة إضافية من لقاح ”سبوتنيك V” الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.