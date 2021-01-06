الإعلام أكبر مشكلة.. ترامب: حصلت على أصوات أكثر من أي رئيس في تاريخ أمريكا

هاجم الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، غياب الإعلام عن متابعة وتغطية مشاركة الالاف في تظاهرة مؤيدة له في العاصمة واشنطن.

وقال ترامب أمام الحشد: "مئات الآلاف يشاركون في هذه التظاهرة ولكن الإعلام لا يظهر ذلك".

وأضاف: "الإعلام هو أكبر مشكلة واجهتنا وهو ما ساهم في تزييف الانتخابات".

واتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات قائلا: "الديمقراطيون سرقوا الانتخابات ولن نتنازل عن حقنا، سأقوم بعرض بعض الأدلة التي تؤكد فوزنا في الانتخابات".

وذكر ترامب في كلمته: " 75 مليون مواطن صوتوا لي أكثر من أي رئيس في تاريخ بلادنا".