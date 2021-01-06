بأسلحة وذخيرة.. القبض على 10 مؤيدين لـ ترامب في واشنطن.. فيديو

شارك الآلاف من أنصار الرئيس الامريكي، دونالد ترامب في واشنطن للمشاركة في مسيرات يوم الأربعاء للتأكيد كذبا على أن الانتخابات الرئاسية سُرقت من ترامب.

ويرى الكثير من الحاضرين المظاهرات على أنها موقف أخير لترامب في نفس اليوم الذي يصوت فيه الكونجرس للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الشرطة اعتقلت 10 من المتظاهرين المؤيدين للرئيس المنتهية ولايته، منذ انطلاق التجمعات.

وأضافت أن من بينهم كان رجل يبلغ من العمر 46 عامًا من ولاية نورث كارولينا، والذي قالت الشرطة إن لديه سلاحين ناريين وأكثر من 300 طلقة من الذخيرة، من بين عدة أشخاص اعتقلوا خلال مظاهرات يوم الثلاثاء في وسط مدينة واشنطن.

ووجهت لرجل كارولينا الشمالية ، المعروف باسم توماس جرونيك، عدة تهم تتعلق بالأسلحة النارية. وقالت الشرطة إنه كان على متن حافلة مدرسية متعددة الألوان توقفت يوم الثلاثاء بالقرب من شارع ناينث ستريت وكونستيتيوشن أفينيو إن دبليو بالقرب من المركز التجاري.

وقالت الشرطة إن سائق الحافلة، وهو أيضا من نورث كارولينا، لم يكن لديه رخصة، وتم اعتقاله أيضا. ولم تقدم الشرطة تفاصيل بشأن التوقف أو ما إذا كانوا يعرفون أن أسلحة قد تكون على متنها. قدم تقرير للشرطة جردًا للعناصر المصادرة، بما في ذلك مسدس سبرينجفيلد 9 ملم، وبندقية روجر 0.22، وخزينة ذخيرة ممتدة يمكن أن تحتوي على 110 رصاصات و 300 طلقة ذخيرة من عيارات مختلفة. وقالت الشرطة أيضا إنها عثرت على ألعاب نارية.