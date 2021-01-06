بعد الإغلاق الكامل.. قرارات جديدة لوزير التعليم اللبناني

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية طارق المجذوب عددا من القرارت التي تتعلق بتنظيم الأعمال الضرورية خلال فترة الاغلاق الكامل اعتبارًا من صباح الخميس وحتي الاثنين الأول من فبراير القادم.

ونص القرار علي اغلاق الوحدات الادارية في المديريات العامة للتربية والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي والمديرية الادارية المشتركة في الادارة المركزية والمحافظات بجانب ايقاق استقبال المواطنين والمراجعات فيها ويستثنى منها ما تقتضيه ضرورات العمل ، ويتولى كل رئيس وحدة خلال هذه الفترة، العمل على تحديد اولويات العمل خلال هذه الفترة بما يؤمن سير الاعمال الضرورية وتنظيم حضور ودوام الموظفين بما لا يتجاوز نسبة 25 % من العدد الاجمالي.

كما شمل القرار أيضا الطلب من المواطنين عند الضرورة القصوى، لمتابعة معاملة طارئة (إصدار أو تصديق شهادة أو إفادة أو معادلة أو …)، الاتصال خلال الدوام الرسمي على الرقم 01772000 أو ارسال رسالة الكترونية عبر البريد الالكتروني: [email protected]

وشدد القرار علي التزام الموظفون خلال فترة حضورهم بالتقيد بجميع اجراءات الوقاية اللازمة من فيروس كورونا ومتطلبات السلامة العامة.

فيما نص القرار الثاني : التزامًا بمقررات الاغلاق الكامل، تقفل كليا المدارس والثانويات الرسمية والخاصة ومراكز الارشاد والتوجيه، ويعلق العمل بالتعليم الحضوري ضمن برنامج التعلم المدمج اعتبارًا من صباح الخميس 7/1/2021 ولغاية مساء الاحد 31/1/2021 ضمنًا في جميع المدارس والثانويات الرسمية لدوام قبل الظهر وبعده، وفي المدارس والثانويات الخاصة ومؤسسات التعليم غير النظامي وغير الممنهج .

كما تضمن القرار استبدال التعلم المدمج بالتعلم عن بعد خلال فترة الاغلاق الكامل في جميع المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ،ويعلق العمل بتقسيم الشعب الى مجموعات وتعتمد الشعبة مجموعة واحدة .

كما ركز القرار علي التزام العمل في المدارس والثانويات الرسمية بمسارات التعلم عن بعد وباجراءات متابعة تنفيذ هذه المسارات المحددة في القرار رقم 536/م/2020 تاريخ 11/11/2020، حيث يطبق التدريس المحدد في الجدول الملحق بالمرسوم رقم 10227/97 فيما يتعلق بعدد حصص التدريس لكل مادة على ان يتم توزيع البرنامج الاسبوعي في الجدول المذكور على فترة اسبوعين اثنين ،التزامًا بقرار تقليص مناهج التدريس ولتأمين حسن سير التعلم عن بعد، وذلك وفق المعدل التالي يوميًا :

حصتان الى 3 حصص لمرحلة الروضات و3 حصص في الحلقتين الاولى والثانية ومن 3 الى 4 حصص في الحلقة الثالثة والمرحلة الثانوية .

فيما يقوم جهاز الارشاد والتوجيه بمواكبة المدارس والثانويات الرسمية عن بعد علي ان يستكمل التدريب عن بعد الذي ينظمه مكتب الاعداد والتدريب في المركز التربوي للبحوث والانماء.

ويبدأ جهاز الارشاد والتوجيه، بمواكبة تقنية من وحدة المعلوماتية في الوزارة، بتعريف المدرسين والاساتذة على نظام ادارة التعلم Classera من خلال لقاءات افتراضية تنظم للمدارس والثانويات الرسمية.

وفيما يتعلق بتنظيم احتساب الساعات والاجور خلال فترة الاقفال في المدارس والثانويات الرسمية : يحتسب اجر عاملي المكننة و فريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة ومستخدمي الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات الرسمية وفق التالي :

اولًا : فيما يتعلق بعاملي المكننة في المدارس والثانويات الرسمية : ينجز عامل المكننة في المدرسة/الثانوية خلال فترة الاغلاق ما يطلبه منه المدير من اعمال ومهام، ويتابع عن بعد جميع مستلزمات تطبيق برنامج SIMS ومستلزمات تأمين التواصل الالكتروني بين الاساتذة والمعلمين وتلامذتهم ،ويستحق له الاجر اليومي وفق جدول استخدامه المعتمد اذا ما قام بكامل دوامه ومهامه اليومية .

ثانيًا : فيما يتعلق بفريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الدامجة : يحتسب اجر حصص المواكبة عن بعد التي ينفذها فريق العمل المتعدد الاختصاصات في المدارس الرسمية الدامجة ساعات عمل فعلية .اما بخصوص الاخصائيين في التربية التقويمية او التربية المختصة فتحسب ساعات مواكبتهم ساعات عمل فعلية أسوة بباقي المتعاقدين .

ثالثًا : فيما يتعلق بمستخدمي الخدمة والنظافة في المدارس والثانويات الرسمية : يحضر مستخدمو الخدمة والنظافة في المدرسة/الثانوية خلال ايام العمل الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء فترة الاغلاق للقيام باعمال نظافة البناء ومنشآته وتجهيزاته بغاية استقبال التلامذة بعد انتهاء الاقفال كما يقوم المستخدمون بعد انتهاء فترة الاقفال بتعويض ساعات عملهم في أسابيع الاقفال من خلال ساعات اضافية بعد الدوام للقيام بالتنظيف والتعقيم.

ويحتسب لهم كامل اجرهم خلال فترة الاغلاق، على ان يلتزم المكلفون باعمال الحراسة في المدارس والثانويات بالاقامة فيها وتأمين حراستها وفق ما هو مطلوب منهم ، ويستمر المدير في تسديد الاشتراكات لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقًا لما هو محدد من دون تعديل حفاظًا على حقوقهم .