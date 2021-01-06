مأساوي.. مقتل أسرة سعودية بالكامل في حادث تصادم

شهدت المملكة العربية السعودية اليوم حادثا مأساويا على الطريق الرابط بين محافظة العارضة والخوبة بمحافظة العارضة، حيث راح ضحيته أربعة أشخاص كلهم أسرة واحدة هم الأب وزوجته وابنتيهما.
وشهد الطريق ذاته حادثًا مأساويًّا مماثلًا غيّب شابًّا ونقل شقيقه للعناية المركزة حيث بات يشكل رعبًا للسكان بسبب السرعات الجنونية التي يشهدها، خاصة أنه مسار واحد وفق صحيفة سبق السعودية.
فيما بين عدد من المواطنين نقلا عن صحيفة سبق أن الحوادث على الطريق تتكرر بالسيناريو نفسه، وأغلبها بسبب دخول مركبات من طرق فرعية، يقابلها سرعات جنونية على الطريق الرئيسي.
وطالب المواطنون بحلول جذرية، منها زرع مطبات عند التقاطعات، وأيضًا نشر كاميرات الرصد الآلي (ساهر) بشكل أكبر، مع تنفيذ حملات لوقف متجاوزي السرعات، خاصة المراهقين منهم.
وختموا بقولهم: كلنا أمل في الجهات المختصة لدراسة مشروع ازدواجية الطريق الذي يخدم عشرات القرى، ويربط محافظتين من كبرى محافظات المنطقة "الخوبة والعارضة".
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