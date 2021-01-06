وزير خارجية قطر: لا نريد تصعيدًا أو عملاً عسكرياً بين أمريكا وإيران

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها رؤي مختلفة بشأن إيران، ونريد حلولا لخفض التصعيد.

وأضاف في تصريحات لقناة "الجزيرة" إن قطر تراقب التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران.

وتابع: "ورسالتنا للطرفين نحن لا نريد تصعيدا أو عملا عسكريا".

وعلق وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على البيان الختامي لقمة "العلا" الخليجية التي استصافتها المملكة العربية السعودية، قائلا إن أساسيات الاتفاق تتمثل في عدم المساس بأي دولة أو التدخل بشئونها أو تهديد أمن الإقليم.

وأوضح:"لم يتم الاتفاق على نشر البيان ولكن فيه مبادئ أساسية تم توضيحها. لقواعد المحددة لبيان العلا قواعد عامة ومبادئ رئيسية ونشرها من عدمه لم يتم بحثه".

وواصل:"لا أعرف مدى اهتمام باقي الدول بنشر البيان النهائي للقمة ولا إحراج فيه لأي دولة". وذلك عقب اعتراض إيران التي أكد البيان اعتبارها تمثل تهديدًا لأمن واستقرار المنطقة، في الوقت الذي شهدت فيه العلاقات بين الدوحة وطهران تقاربًا كبيرا خلال مقاطعة الرباعي العربي.