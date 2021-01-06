انتصرنا وانتهى الأمر.. شومر يعلن: الديمقراطيون اكتسحوا مجلس الشيوخ

أعلن السيناتور تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية الأربعاء، فوز الديمقراطيين جون أوسوف ورافائيل وارنوك في جولة الإعادة في جورجيا بعد أن أعلن المرشحان فوزهما في سباقات مجلس الشيوخ، وبهذا يكون الديمقراطيون سيطروا على مجلس الشيوخ، ووصف الأمر بأنه "بداية بيوم جديد في واشنطن"، وفق ما ذكرت صحيفة يو إس إيه توداي.
كما اعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية إن وارنوك Warnock هو المنتصر، في حين اعتبرت كذلك فوز رافائيل محسومًا كذلك.
وإذا فاز أوسوف ، فإن ذلك سيجعل شومر، وهو مواطن امريكي من بروكلين -بدأ حياته السياسية في سن 23 في مجلس الولاية -، أول زعيم أغلبية يهودي في مجلس الشيوخ والأول من نيويورك لصالح الديمقراطيين.
ومع هذا الفوز تجددت اتهامات الجمهوريين بحدوث مؤامرات وإرهاب تعلى الناخبين وإن النتائج غير دقيقة.
وقال شومر في بيان "لأول مرة منذ ست سنوات ، سيدير الديمقراطيون أغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي - وسيكون ذلك مفيدًا جدًا للشعب الأمريكي".
إذا أصبح شومر ، 70 عامًا ، زعيم الأغلبية ، فلن تكون القيادة سلسة، فحتى لو كان الديمقراطيون هم الفائزون بمقاعد جورجيا ، فسيكون هناك انقسام بنسبة 50-50 مع نائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس باعتبارها ذات صوت الفاصل.
وسيتعين على شومر أن يوازن الأيديولوجيات السياسية في حزبه بين المعتدلين والليبراليين لأن الديمقراطيين سيتشجعون إذا تمكنوا من السيطرة على مجلس النواب والرئاسة ومجلس الشيوخ.
وتعني السيطرة الديمقراطية على مجلس الشيوخ ، أن رئاسة بايدن ستكون أكثر قوة، وحصوله على مايريد .
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