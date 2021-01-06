كورونا يتغول في بريطانيا .. رقم قياسي جديد للوفيات

صارت بريطانيا محط أنظار العالم بعد ظهور سلالة فيروس كورونا المتحورة الجديدة أو كوفيد-20 بها، ومنذ الشهر الماضي وما قبله والأعداد الموضحة للإصابات في زيادة فضلًا عن الوفيات.
وسجلت بريطانيا أعداد متوفين يومية كبيرة وقياسية، وبلغ قتلى الوباء 1041.
ورصدت المملكة المتحدة 62322 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 اليوم الأربعاء مع حالات الوفاة الكبيرة التي وصلت و 1041 حالة وفاة خلال 28 يوما من الاختبار الإيجابي للفيروس ، وفقا لبيانات رسمية.
وأظهرت بيانات يوم الثلاثاء 60916 إصابة جديدة بفيروس كورونا و830 حالة وفاة.
وتعد الأرقام تذكيرًا صارخًا بخطورة الأزمة وبدأت إنجلترا واسكتلندا عمليات إغلاق جديدة بسبب COVID-19 هذا الأسبوع ، مع أوامر للمواطنين بالبقاء في المنزل.
ووصلت بريطانيا إلى إجمالي إصابات أكثر من 2.77 مليون ، ونحو 77 ألف وفاة مرتبطة بالوباء.
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