نظام صندوق التنمية العقارية الجديد لدعم وتمويل المواطنين المستفيدين بالمملكة

نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يتحول لمؤسسة تمويلية، فذلك الصندوق هدفه التنمية وزيادة الاستثمار العقاري بالمملكة العربية السعودية، فإن صندوق التنمية يقدم العديد من الخدمات والقروض الإسكانية لجميع المواطنين بالمملكة، حيث أن الهدف الأساسي الذي يسعى الصندوق لتحقيقه هو مساعدة المواطنين سواء أفراد أو مؤسسات في بناء مساكن خاصة بهم أو لللأنشطة التجارية، سوف نقدم كافة التفاصيل لصندوق التنمية العقارية ويمكنكم معرفة كل جديد من خلال موقعنا.

أسس نظام صندوق التنمية العقارية الجديد

ذكر وزير الإسكان السعودي ورئيس صندوق التنمية العقاري أنه تم الموافقة الملكية علي نظام التنمية العقارية الجديد، وقدم المسؤول شكره لمجلس الوزراء من خلال صفحة صندوق التنمية العقارية الرسمية عبر تويتر، ذكر أم أسس النظام الجديد لصندوق التنمية كالتالي:

استمرارية دعم المواطن وإمكانية تمليكه المسكن المناسب.

القيام باستثمار الأموال والاتفاق مع جهات تمويلية ومطورين للعقارات.

الاشتراك مع الجهات التمويلية لتوفير صندوق ادخار للمواطن بالمملكة.

توفير شركات تساعد مشروع الصندوق في تحقيق أهدافه الجديدة.

يجب تقديم سواء ضمانات كلية أو نسبية من أجل دعم المواطنين المستفيدين بالحصول علي التمويل.

توفير أو تواجد السندات أو الصكوك أو غيرها من أدوات الدين.

فهذا النظام الجديد هدفه يجعل تملك المساكن للمواطنين بالمملكة أكثر سهولة ويسر، كما أن وزارة الإسكان تقوم بتوزيع الوحدات السكنية المنفذة بمشاريع الإسكان بالمملكة، تقدمة وزارة الإسكان خدماتها عن طريق تطبيق برنامج سكني للمستفيدين في المملكة العربية السعودية.

خطوات استخراج خطاب إفادة من صندوق التنمية الجديد

هناك عدة خطوات لابد من تنفيذها للحصول علي إخلاء طرف أو خطاب إفادة من صندوق التنمية العقاري بالمملكة العربية السعودية، وتلك الخطوات الواجب تنفيذها تكون كالتالي:

القيام بالدخول علي البوابة الإلكترونية لصندوق التنمية بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إرسال رمز التحقيق علي الهاتف ويتم أدخاله.

يدخل المواطن علي قائمة الخدمات الإلكترونية والضغط علي اختيار خدمات المواطنين.

الضغط علي أيقونة خطاب إفادة.

فأن صندوق التنمية يقدم العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين حيث وصلت تلك الخدمات لأكثر من (30) ثلاثون خدمة، فتلك الخدمات تعمل علي سهولة الإجراءات المطلوبة للتمويل العقاري المدعوم.