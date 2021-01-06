تمويل عقاري مدعوم بهامش ربح 0% من بنك البلاد | صندوق التنمية العقارية

التمويل العقاري الخاص بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والمقدم من بنك البلاد, هو أحد القروض المدعومة لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بالتعاون مع بنك البلاد, حيث تقدم وزارة الإسكان هذا القرض بمميزات كثيرة ومختلفة, حيث يقوم صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بتغطية جزء أو كل أرباح التمويل عند شراء المواطن للمنزل, وذلك من بداية 500 ألف ريال من قيمة القرض, كما يمكن أن يصل هامش ربح التمويل إلي 0% وذلك لعملاء وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والذي يبلغ راتبهم 14 ألف ريال أو أقل, تعرف علي شروط والأوراق المطلوبة الحصول على التمويل العقاري من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.

يجب أن يمتلك الذي يريد الحصول على القرض حساب لدي بنك البلاد. يكون الشخص من مستفيدي صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان. أقل عمر مسموح به للحصول على القرض هو 20 عاماً. يجب أن يكون المسكن الذي يريد الحصول عليه من ضمن المخططات التي تم توثيقها, كما يجب أن تكون في حيز النطاق العمراني. لا يستطيع العميل الذي يقل راتبه عن ثلاثة الآف ريال الحصول على القرض. عند سداد اَخر قسط من أقساط القرض لا يجب أن يتعدى سن الشخص الحاصل علي القرض عن 70 عاماً.

إحضار شهادة تثبت الهوية الوطنية سواء كانت بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة, كما يجب أن تكون سارية المفعول.

في حالة موظفي القطاع العسكري لابد من إحضار صورة بطاقة العمل.

وثيقة معتمدة ومختومة من العمل التابع له توضح إجمالي الراتب الشهري ويكون من ضمنه البدلات, كما يجب أن تشمل هذه الوثيقة تاريخ بداية العمل في هذه الجهة ومتي ينتهي تاريخ العمل معها.

العميل الخاص بتحويل الراتب لابد من وجود خطاب التحويل معه.

صورة لصك العقار.

رخصة البناء إحضار صورة منها.

التخطيط لشكل وموقع العقار

استبيان وتعبئة نموذج عرض معلومات العقار الخاص بالمعلومات عن العقار.

إحضار نموذج طلب شراء بالتقسيط وكتابة المعلومات المطلوبة فيه.

شروط الحصول على التمويل العقاري الخاص بوزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من بنك البلادالأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على قرض التمويل العقاري من بنك البلاد