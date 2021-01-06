الراجحي للسيارات تقسيط بشروط ميسرة للجديد والمستعمل

الراجحي للسيارات تقسيط تعتبر السيارات من أهم الأشياء التي يحتاج إليها الأفراد من داخل المملكة العربية السعودية سواء أكان هؤلاء الأفراد من المواطنين السعوديين أو الوافدين لذا فمن خلال عروض الراجحي للسيارات يمكن للعميل الحصول على أفضل العروض للسيارات وإتمام عملية الشراء من خلال تمويل سيارات بنك الراجحي والذي يعتبر أفضل بنك يوفر التمويلات للأفراد وتقسيط كل ما يحتاج إليه العملاء كتوفير تقسيط جوالات بنك الراجحي والذي يعد من أهم المميزات للعملاء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على خطوات تقسيط السيارات من الراجحي.

الراجحي للسيارات تقسيط

نظرًا للمساحات الشاسعة والمسافات الكبيرة بين الأماكن داخل المملكة العربية السعودية فإن الأفراد يحتاجون بشكل ضروري إلى شراء سيارة لتنقلاتهم ولذا فإنهم يبحثون عن الراجحي للسيارات تقسيط وذلك حيث يوفر البنك للعملاء كل ما يرغبون تحت سقف واحد من خلال عروض تمويل السيارات.

صالة الراجحي لبيع السيارات

تخفيفًا على العملاء من الإجراءات المتعددة التي قد يحتاجونها في حالة شراء السيارات فإن البنك قد قام بتوفير أكثر من صالة لعرض السيارات حول المملكة تقدم الكثير من عروض تمويل السيارات سواء أكان التمويل من خلال التقسيط أو التأجير.

بنك الراجحي للسيارات المستعملة

يقدم بنك الراجحي لعملائه خدمة تمويل الايجار التمليكي أو تمويل شراء السيارات عن طريق التقسيط والذي يمكن العملاء في كل الأحوال من تسجيل السيارة بأسمائهم دون قيد أو شرط مع إتاحة بيع السيارة إذا رغب العميل في ذلك دون الحاجة إلى الرجوع إلى البنك.

حاسبة تمويل السيارات الراجحي

أضاف البنك لمجمل الخدمات التي يقدمها إلى العملاء إمكانية معرفة قيمة التمويل الذي يمكنه الحصول عليه وكذلك قيمة القسط الشهري الذي قد يقوم بدفعه من خلال عدة خطوات سوف نذكرها فيما يلي: