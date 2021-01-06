الهوية الرقمية الإلكترونية عبر أبشر من الأحوال المدنية السعودية ، علامه الأحوال المدنية السعودية عن بدء انطلاق الهوية الرقمية من خلال نظام ابشر الإلكتروني وبدء تطبيقه داخل المملكة العربية السعودية ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كافة المعلومات الخاصة عن نظام الهوية الرقمية الإلكترونية الجديد داخل المملكة العربية السعودية.

تعاونت الأحوال المدنية السعودية مع مركز المعلومات الوطني الهيئة السعودية الخاص بالذكاء الاصطناعي والبيانات على إطلاق نسخه إلكترونية من بطاقه الهوية السعودية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية من خلال نظام رقمي جديد خاص بها للمواطنين السعوديين.

هناك العديد من المزايا الموجودة داخل هذا النظام الجديد لحاملي البطاقات و الهويات السعودية .

فا يمكن لأي شخص سعودي أن يقوم بحمل نسخة من هويته الوطنية أو بطاقته الشخصية بشكل إلكتروني علي جهاز المحمول الخاص به ، فا يمكن التحقق من هويته الشخص و استعراض كافة المعلومات الخاصة به من قبل الأجهزة الخاصة بالحكومة السعودية بشكل إلكتروني ، فا ما يجب عليهم فعله هو الدخول علي نظام أبشر للأفراد وتم توفير ميزة جديدة وهي (QR Code) الاستجابة السريعة.

و يمكنك تنزيل نسخة علي هاتفك المحمول لوجودها حتي في حالة عدم اتصالك بالإنترنت ، وهذه الميزة تعتبر نقلة هامة جداً تحسب من نصيب الحكومة السعودية.

هناك العديد من الشروط والضوابط التي قامت الحكومة السعودية والأحوال المدنية السعودية لتقديم الفرد السعودي لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية ، و من هذه الشروط :

السن الاختياري لاستخراج البطاقة الشخصية الوطنية أو بطاقة الهوية من سن 10 أعوام و حتي 15 عام للفرد.

الزأم إجباريا لكل من تخطي سن 15 عام و لم يستخرج البطاقة الشخصية بشكل اختياري قبل ذلك السن و بعد تخطي الفرد عامه أل 15 يتم إلزامه إجباريا لاستخراجها.

يجب الحصول علي موافقة ولي الأمر الخاص بولد المتقدم لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية

وبعد ذلك يجب تحضير كافة الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية و هي سجل العائلة و صور شخصية و تعبئة نموذج 58