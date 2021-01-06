أسعار ومميزات و مواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra

أسعار وومميزات مواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra ، قامت شركة xiaomi بإصدار هاتف xiaom redmi k30 ultra والذي جذب انتباه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية وذلك لأنه يتمتع بمجموعة متنوعة ومتعددة من المواصفات وكذلك المميزات التي الخاصة بالشاشة والمعالج والسعة التخزينية ، ونتعرف في الفقرات التالية على مواصفات وأسعار هاتف xiaom redmi k30 ultra .

أسعار ومواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra تتميز شاشة هاتف xiaom redmi k30 ultra بشاشة من نوع خاص ومميز وهو AMOLED الخاصة بشركة Samsung الأصليةوجودة بFHD.

xiaom redmi k30 ultra بشاشة من نوع خاص ومميز وهو AMOLED الخاصة بشركة Samsung الأصليةوجودة بFHD. تصل دقة الشاشة إلى 1080 x 2400 بكسل، ونسبة الطول إلى العرض هي 20:9 ومقاس 6.67 بوصة.

يعمل هاتف xiaom redmi k30 ultra بنظام تشغيل Android 10، وأبعاده 9.1 x 75.4 x 163.3 مللي.

يوجد أربع إصدارت مختلفة لهاتف xiaom redmi k30 ultra من حيث الذاكرة العشوائية/ رام، والسعة التخزينية، وهم 128/6 جيجا بايت، و128/8 جيجا بايت، و256/8، و512/8 جيجا بايت.

يتم تشغيل هاتف xiaom redmi k30 ultra بمعالج MediaTek MT6889Z Dimensity 1000 plus.

تعمل بطارية هاتف xiaom redmi k30 ultra بسعة 4500mAh، وقدرتها على الشحن السريع تصل إلى 33 وات.

تتميز كاميرا هاتف xiaom redmi k30 ultra بالإعداد الرباعي الخلفي عالي الدقة تصل إلى 64 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا telephoto macro بدقة 5 ميجا بكسل.

وكاميرا عريضة الزاوية تصل دقتها إلى 13 ميجا بكسل، علاوة على ذلك يتميز هاتف xiaom redmi k30 ultra بمستشعر يعمل بدقة 2 ميجا بكسل . أسعار ومواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra ما هي مميزات هاتف Redmi K30 Ultra موبيل Redmi K30 Ultra توازن كفاءته قوة الحاسوب كما انه يعالج المهام التي تقوم على الذكاء الاصطناعي بسهولة .

يصنف Redmi K30 Ultra في المرتبة الاول من تصنيف ETH Zurich AI-Benchmark .

يعتبر هاتف Redmi K30 Ultra مناسب لجميع الالعاب والرسومات العالية الجوديه لأنه يعمل ب Hyper Engine 2.0 و Game Turbo .

تبلغ سعة بطارية موبايل Redmi K30 Ultra 4500 مللي أمبير كما يوجد به دعم للشحن السريع قدرتة 33 وات ، ويتم شحن الموبايل في حوالى ساعة واحدة فقط . أسعار هاتف xiaom redmi k30 ultra سعر هاتف xiaom redmi k30 ultra في مصر يعادل 4700 جنيه مصري.

سعر هاتف xiaom redmi k30 ultra في السعودية يعادل 1105 ريال سعودي.

سعر هاتف xiaom redmi k30 ultra بالدولار يعادل 295 دولار أمريكي . ما هي مميزات هاتف Redmi K30 Ultraأسعار هاتف xiaom redmi k30 ultra وإلى هنا نصل إلى نهاية موضوعنا عن مواصفات وأسعار موبايل xiaom redmi k30 ultra. الوسوم

أسعار وومميزات مواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra ، قامت شركة xiaomi بإصدار هاتف xiaom redmi k30 ultra والذي جذب انتباه الكثير من مستخدمي الهواتف الذكية وذلك لأنه يتمتع بمجموعة متنوعة ومتعددة من المواصفات وكذلك المميزات التي الخاصة بالشاشة والمعالج والسعة التخزينية ، ونتعرف في الفقرات التالية على مواصفات وأسعار هاتف xiaom redmi k30 ultra .

أسعار ومواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra تتميز شاشة هاتف xiaom redmi k30 ultra بشاشة من نوع خاص ومميز وهو AMOLED الخاصة بشركة Samsung الأصليةوجودة بFHD.

xiaom redmi k30 ultra بشاشة من نوع خاص ومميز وهو AMOLED الخاصة بشركة Samsung الأصليةوجودة بFHD. تصل دقة الشاشة إلى 1080 x 2400 بكسل، ونسبة الطول إلى العرض هي 20:9 ومقاس 6.67 بوصة.

يعمل هاتف xiaom redmi k30 ultra بنظام تشغيل Android 10، وأبعاده 9.1 x 75.4 x 163.3 مللي.

يوجد أربع إصدارت مختلفة لهاتف xiaom redmi k30 ultra من حيث الذاكرة العشوائية/ رام، والسعة التخزينية، وهم 128/6 جيجا بايت، و128/8 جيجا بايت، و256/8، و512/8 جيجا بايت.

يتم تشغيل هاتف xiaom redmi k30 ultra بمعالج MediaTek MT6889Z Dimensity 1000 plus.

تعمل بطارية هاتف xiaom redmi k30 ultra بسعة 4500mAh، وقدرتها على الشحن السريع تصل إلى 33 وات.

تتميز كاميرا هاتف xiaom redmi k30 ultra بالإعداد الرباعي الخلفي عالي الدقة تصل إلى 64 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا telephoto macro بدقة 5 ميجا بكسل.

وكاميرا عريضة الزاوية تصل دقتها إلى 13 ميجا بكسل، علاوة على ذلك يتميز هاتف xiaom redmi k30 ultra بمستشعر يعمل بدقة 2 ميجا بكسل . أسعار ومواصفات موبيل شاومي xiaom redmi k30 ultra ما هي مميزات هاتف Redmi K30 Ultra موبيل Redmi K30 Ultra توازن كفاءته قوة الحاسوب كما انه يعالج المهام التي تقوم على الذكاء الاصطناعي بسهولة .

يصنف Redmi K30 Ultra في المرتبة الاول من تصنيف ETH Zurich AI-Benchmark .

يعتبر هاتف Redmi K30 Ultra مناسب لجميع الالعاب والرسومات العالية الجوديه لأنه يعمل ب Hyper Engine 2.0 و Game Turbo .

تبلغ سعة بطارية موبايل Redmi K30 Ultra 4500 مللي أمبير كما يوجد به دعم للشحن السريع قدرتة 33 وات ، ويتم شحن الموبايل في حوالى ساعة واحدة فقط . أسعار هاتف xiaom redmi k30 ultra سعر هاتف xiaom redmi k30 ultra في مصر يعادل 4700 جنيه مصري.

سعر هاتف xiaom redmi k30 ultra في السعودية يعادل 1105 ريال سعودي.

سعر هاتف xiaom redmi k30 ultra بالدولار يعادل 295 دولار أمريكي . ما هي مميزات هاتف Redmi K30 Ultraأسعار هاتف xiaom redmi k30 ultra وإلى هنا نصل إلى نهاية موضوعنا عن مواصفات وأسعار موبايل xiaom redmi k30 ultra.

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