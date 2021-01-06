إقالة وزير الداخلية التونسي

تونس ـ وكالات: أقال رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي وزير داخليته توفيق شرف الدين، وذكرت وكالة الأنباء التونسية أن المشيشي سيشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية إلى حين تعيين وزير جديد، ولم يتطرق البيان الصادر عن رئاسة الحكومة التونسية للأسباب التي دفعت إلى إقالة الوزير الذي لم يمض على تعيينه سوى أربعة أشهر.

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