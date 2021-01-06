اعتقال مفتي داعش في بغداد

بغداد ـ د ب أ: أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أمس القبض على مايسمى “مفتي داعش” بديوان الدعوة والمساجد بعملية استخباراتية في بغداد، وذكرت وكالة الاستخبارات ، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، أن “مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الدورة ببغداد والمطلوب وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية” .

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