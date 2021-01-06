ترامب يحظر تعاملات الأميركيين مع 8 تطبيقات صينية

واشنطن ـ بكين ـ رويترز: قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع أمرا تنفيذيا يحظر إجراء أي تعاملات مع ثمانية تطبيقات لبرمجيات صينية منها تطبيق أليباي التابع لمجموعة آنت للدفع عبر الهاتف النقال، ويمثل ذلك تصعيدا للتوتر مع بكين قبل أسبوعين فحسب من تولي الرئيس المنتخب جو بايدن منصبه. وقال مسؤول كبير بالإدارة الأميركية إن هذه الخطوة تهدف للحد من المخاطر التي يتعرض لها الأميركيون من تطبيقات البرمجيات الصينية التي تمتلك قواعد ضخمة للمستخدمين وقدرة على الوصول لبيانات حساسة. وجاء في الأمر التنفيذي الصادر الثلاثاء أن على الولايات المتحدة أن تتخذ تدابير قوية في مواجهة التطبيقات الصينية لحماية الأمن القومي. ويكلف الأمر وزارة التجارة بتحديد التعاملات التي سيتم حظرها في غضون 45 يوما ويستهدف تطبيقي (كيو كيو واليت) و(وي تشات باي) التابعين لمجموعة تنسنت هولدينجز. ووردت في الأمر التنفيذي أيضا أسماء التطبيقات (كام سكانر) و(شير إت) و(تنسنت كيو كيو) و(في ميت) التابع لشركة يو.سي ويب التابعة لمجموعة علي بابا و(دبليو.بي.إس أوفيس) التابع لشركة بكين كينجسوفت أوفيس سوفتوير.

وقالت هوا تشون ينج المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية إن الصين ستتخذ كل التدابير الضرورية لحماية الحقوق المشروعة للشركات في ضوء قرار ترامب.ويجوز لبايدن إلغاء الأمر الرئاسي عندما يتولى المنصب. ولم يرد فريق بايدن الانتقالي على طلب تعليق على الأمر.من جانب آخر قالت الصين إنها ستقوم “برد ضروري” على الحوار العسكري المزمع بين الولايات المتحدة وتايوان، التي تعتبرها بكين إقليما تابعا لها، مضيفة أنها تعارض بشدة هذا الحدث.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية إن مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر سيدلي “بتصريحات افتراضية” عبر الإنترنت خلال الحوار السياسي والعسكري بتايوان.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ إن بكين ستقوم “برد ضروري بناء على تطور الموقف” وإنها “تعارض بحزم” هذه المحادثات.

وأضافت أن بكين تحث واشنطن على أن “توقف فورا أي شكل من أشكال الزيارات الرسمية والروابط العسكرية مع تايوان، لتفادي إلحاق المزيد من الضرر بالاستقرار في مضيق تايوان وبالعلاقات بين الصين والولايات المتحدة”.