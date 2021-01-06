حمدوك: زيارة وزير الخزانة الأميركي للسودان تاريخية

الخرطوم ـ د ب أ: رحب رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أمس بزيارة وزير الخزانة الأميركي إستيفن منوتشن إلى الخرطوم ، ووصفها بـ ” التاريخية”. ونقلت وكالة السودان للأنباء “سونا” عن حمدوك قوله إن ” هذه الزيارة تأتي في وقت تُحقق فيه علاقاتنا الثنائية قفزات تاريخية نحو مستقبل أفضل، نحنُ نُخطط لاتخاذ خطوات ملموسة لتدشين دخول علاقاتنا الثنائية آفاق أرحب”. وحسب الوكالة ، التقى حمدوك بمكتبه وزير الخزانة الأميركي إستيفن منوتشن الذى وصل للخرطوم صباح أمس على رأس وفد فى زيارة تستغرق يوما واحدا ضمن جولة تشمل العديد من دول الشرق الأوسط.

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني السفير عمر مانيس فى تصريح صحفي ، إن الزيارة تعتبر أول زيارة لوزير خزانة أميركى للسودان، مضيفا أنها بحثت العلاقات بين البلدين.

وأوضح أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك شكر جهود الإدارة الأميركية التى أفضت الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعادة الحصانة السيادية للسودان ودعم عملية الانتقال الديمقراطي وخلق استقرار اقتصادي فى السودان.

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