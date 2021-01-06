عدد جديد من (عُمان البحري السنوي ٢٠٢١م)

مسقط ـ العمانية: صدر عن المكتب الهيدروغرافي الوطني العُماني بالبحريّة السُّلطانية العُمانية الطبعة الجديدة من كتاب (عُمان البحري السنوي ٢٠٢١م).

وتحوي طبعة هذا العام العديد من المعلومات المهمة التي تخدم كافة مرتادي البحار والمهتمين في هذا المجال كجداول المد والجزر، وشروق وغروب الشمس، وقائمة الإشارات اللاسلكية، وقائمة الأضواء الملاحية، وفهرس الخرائط الملاحية العمانية، والقائمة الوطنيّة لحطام السفن الغارقة، وجدول المسافات بين الموانئ العُمانية وبعض الموانئ القريبة للدول المجاورة.

كما يحوي الكتاب معلومات متعلقة بمياه السلطنة بما فيها الموانئ التجارية وموانئ الصيد، وأجزاء مختارة من سواحل الدول المجاورة.

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