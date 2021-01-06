تحذير من تمديد الفترة بين جرعتي اللقاح .. وكميات كافية بحلول الصيف

بكين تأمل فـي اتخاذ قرار مع «الصحة العالمية» بشأن ترتيبات زيارة وفدها

■ ضوابط جديدة لاستئناف رحلات العمرة

■ الإمارات تتوصل لاتفاق لتصنيع لقاح «سينوفارم»

■ لبنان يقرر الإغلاق الكامل لـ3 أسابيع

■ تطعيم 4.8 مليون شخص بأميركا

■ بريطانيا تقدم 6 مليارات دولار لشركاتها المتضررة

■ قفزة فـي الإصابات بفرنسا وهولندا تبدأ التطعيم

■ ألمانيا تفرض قيودا أكثر صرامة

■ إصابة الرئيس الأرميني بكورونا

■ روسيا تطعم مليون شخص

■ اليابان تتجه لفرض حالة طوارئ

■ تايوان تفتح ألفي غرفة حجر صحي

■ السنغال تفرض حالة الطوارئ وحظر التجول

واشنطن ـ عواصم ـ «الوطن» ـ وكالات:

حثت إدارة الغذاء والدواء الأميركية على منح اللقاحات وفقاً للطريقة المصرح بها، في لوم للمسؤولين الذين يحاولون تغيير التوقيت بين جرعات التطعيم، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء في وقت متأخر الثلاثاء. وأوصى الخبراء الذين يقدمون المشورة لمنظمة الصحة العالمية بعدم تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعتين، وهي خطة قيد الدراسة في المملكة المتحدة. من جهته، أعرب رئيس شركة “بيوإنتيك” الألمانية للدوائيات أوغور شاهين، عن تفاؤله حيال إمكانية توفير اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركته بالتعاون مع “فايرز” الأميركية بكميات كافية خلال العام الحالي. وأضاف أن “بيوإنتيك” سرعان مالاحظت بناء على أعمال بحث سابقة أن ما يُعْرَف بمرسال الحمض النووي الريبوزي يخلق فرصة لخلق رد فعل دفاعي مستهدف من أجل تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا على نحو سريع للغاية” وكان هذا التزاماً بالنسبة لنا”. من جهة ثانية قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينج في إفادة صحفية في بكين إن بلادها تولي أهمية لزيارة من منظمة الصحة العالمية. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المتحدثة القول إن الجانبين يتناقشان ويأملان في اتخاذ قرارات بشأن المواعيد والترتيبات في أقرب وقت ممكن. وقالت هوا: “لدينا تواصل سلس وتعاون مرضِ؛ نعتقد أنه سوف يستمر”. وأشارت إلى أنه ربما كان هناك بعض سوء الفهم في هذا، لا داعي للخوض فيه. يأتي ذلك فيما، بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا المستجد حول العالم 86 مليونا و959 ألفا و 943 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الحج السعودية عن فرض ضوابط جديدة لتنظيم موسم العمرة المقبل، محذرة من معاقبة الوكالات المخالفة لهذه الضوابط، حرصا على صحة وسلامة المعتمرين. وتضمنت الضوابط إدخال بيانات الاستعداد المسبق قبل قدوم المعتمرين بـ 24 ساعة بحد أقصى، وضرورة التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات التنظيمية. بدورها توصلت الإمارات إلى اتفاق لتصنيع اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته شركة أدوية “سينوفارم” المملوكة للصين إلى جانب تأمين الملايين من الجرعات الجاهزة. وقد استلمت الإمارات أمس الأول 3 ملايين جرعة من لقاح “سينوفارم” الصيني.

الى ذلك، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون على الموافقة الاستثنائية بالإغلاق الكامل اعتبارا من اليوم الخميس حتى صباح الأول من فبراير. في إطار مواجهة انتشار فيروس كورونا. في المغرب سجلت وزارة الصحة المغربية 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما قالت وزارة الصحة المصرية إنها سجلت 1119 إصابة جديدة بفيروس كورونا و55 وفاة. من جهتها أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 1088 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 وفاة. في سوريا أعلنت السلطات تمديد حظر التجول الجزئي في محافظات الحسكة والرقة وريف دير الزور شرق الفرات.

دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 82 حالة وفاة و6283 إصابة جديدة ووفقا لوكالة “بلومبرج” للأنباء فإن هذه هي أدنى حصيلة يومية لوفيات كورونا في ايران منذ 13 يونيو. في أميركا قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم أربعة ملايين و836469 شخصا في أميركا بالجرعة الأولى من لقاحات كوفيد19 حتى أمس الأول الثلاثاء، كما تم توزيع 17 مليونا و20575 جرعة. من جهة أخرى قررت بريطانيا توفير دعم جديد يصل إلى 4.6 مليار جنيه إسترليني “6.2 مليار دولار أميركي” للشركات المتضررة من الركود الذي سببه إغلاق كورونا.

من جهتها سجلت فرنسا 20489 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في قفزة بعدد الحالات اليومية. فيما أصبحت هولندا أمس آخر دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ في تطعيم السكان ضد فيروس كورونا. وفي إسبانيا ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى أعلى رقم خلال شهرين، مما يثير القلق داخل دولة كانت تتمتع مؤخرا بنجاحات في الحفاظ على الأرقام منخفضة. بدورها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام على مستوى ألمانيا حتى نهاية الشهر وستفرض قيودا جديدة أكثر صرامة في مسعى للحد من زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

الى ذلك أصيب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، الذي يقضي عطلة رأس السنة الجديدة في لندن مع أسرته بفيروس كورونا. في السياق أعلنت روسيا أنها طعمت مليون شخص من سكانها ضد كوفيد19 بلقاحها “سبوتنيك5” وفقا لبيان على حساب سبوتنيك في على تويتر.

آسيويا، بلغت حالات الإصابة اليومية بكوفيد19 مستوى قياسيا جديدا في اليابان في حين تتعرض الحكومة لضغوط متزايدة من خبراء الصحة لإعلان حالة طوارئ صارمة في محيط طوكيو الكبرى. بدورها تفتح الحكومة التايوانية ما بين 1500 إلى 2000 غرفة حجر صحي مركزية لمواطنيها العائدين، وذلك لمواجهة الطلب المتزايد بسبب ما تعرف بـ”إجازة بداية العام القمري الجديدة”.

على صعيد متصل، أعلن ماكي سال رئيس السنغال حالة طوارئ جديدة استجابة لحالات قياسية في الإصابة بفيروس كورونا تجتاح مناطق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.