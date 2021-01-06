احتشاد عشرات الآلاف من أنصار ترامب فى العاصمة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأفاد مراسل "سبوتنيك"، باحتشاد الجماهير من جميع أنحاء الولايات المتحدة بالقرب من البيت الأبيض للتعبير عن دعمهم للرئيس الأمريكى الذى من المقرر أن يلقى كلمة بينهم، أشارت وسائل إعلام أمريكية إلى انتشار كبير للشرطة فى المنطقة.
من المقرر أن يصادق الكونجرس الأمريكى على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن فى انتخابات 3 نوفمبر فى وقت لاحق من اليوم.
ويدعو ترامب والمشاركون فى مسيرة الكونجرس إلى عدم اعتماد ما يسمونه "ناخبين غير شرعيين" من 5 ولايات أمريكية.
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