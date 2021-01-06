لبنان.. حصيلة قياسية بإصابات كورونا لليوم الثانى

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، بحسب "روسيا اليوم"، عن تسجيل 21 وفاة و4.166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت أن إجمالى عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 199.925، والوفيات 1.537، وحالات الشفاء 136.559.

وقالت إنه تم تسجيل 4.157 إصابة محلية و9 إصابات وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1.273، بينها 503 حالات فى العناية المركزة و148 حالة تخضع للتنفس الاصطناعى.