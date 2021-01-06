الجزائر تسجّل 274 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية"، إلى أنها سجلت 4 حالات وفاة بالفيروس ليصل بذلك العدد الإجمالى للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2.786 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 198 مريضاً ليبلغ إجمالى حالات التعافى 68.383 حالةً شفاء.

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