رسالة بطريرك القدس والأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى رسالة البطريرك ثيوفيلوس:

مع حلول عيد الميلاد المجيد فى هذا العام، اتقدم بالتهانى القلبية لجميع أبناء الأراضى المُقدسة على ضفتى نهر الأردن وخاصة أبناء كنيستنا الأرثوذكسية.. ففى هذه الأيام نجد بأن الناس يستخدمون توصيفات محددة للعام المنصرم ومنها أن السنة الماضية كانت "غير مسبوقة"، و"صعبة"، و"قلقة".. كلمة واحدة معظم الناس لا تستخدمها لوصف العام المنصرم وهى "السلام".

نعتقد، نحن كمسيحيين، أن كلمة "السلام" هى كلمة يمكن استخدامها لتلخيص رسالة عيد الميلاد. يُعلمنا الكتاب المقدس أن سيدنا المسيح يجلب السلام مع الله. هذا السلام مع الله يمكن أن يفيض بعد ذلك إلى السلام داخل أنفسنا والسلام تجاه الآخرين من حولنا.

وفى الأرض المُقدسة نحن أحوج ما نكون للسلام، والسلام المنشود لا يأتى بأى ثمن، فالسلام ثمنه الأسمى هو العدل، فلا يمكن أن يتحقق السلام بدون عدل، والعدل لا يأتى إلا بالحقيقة والابتعاد عن تزويرها للمصالح الشخصية أو السياسية أو حتى الايديولوجية. ففى هذه البلاد المُقدّسة الجميع يتحدث عن السلام لكن هناك من لا تريد دفع ثمنه بتحقيق العدل كما أنها لا تريد الحقيقة لأن الحقيقة لا تسرى وفق مآربها، فيظل السلام مجرد حلم للبسطاء وشعار للأقوياء والحقيقة مبتورة ومشوهة.

‎ هذا العام، عالمنا المألوف بدا مختلفا، لكن ليس بطريقة جيدة، لقد تم عزلنا عن بعضنا البعض، ومات الكثيرون وعانى آلاف آخرون وجثم الاقتصاد على ركبتيه وخاصة فى القدس وبيت لحم اللتان تعتمدان على السياحة الدينية بشكل أساسى.

الطريقة الوحيدة للنظر إلى عالمنا وواقعنا الجديد هو من خلال رسالة السيد المسيح، فرسالة السيد المسيح، رسالة المحبة والسلام، توفر لنا خارطة لبناء عالم أفضل من خلال الاعتراف بأنسانيتنا المشتركة، وانتمائنا إلى مجتمع عالمى، واعترافنا بالقيم والآمال التى توحدنا.

واليوم ونحن نحتفل بعيد ميلاد سيد السلام، نمارس شعائرنا الدينية بمعزل عن أحبائنا أبناء كنيستنا واخوتنا وأبناء شعبنا التزاماً منا بتعليمات الجهات الفلسطينية الرسمية التى تعمل جاهدة للحد من انتشار جائحة الكورونا، وقد أصدرنا بياناً رسمياً قبل عدة أيام طلبنا من الجميع التزام المنازل والصلاة فيها تقيداً بتعليمات أصحاب الاختصاص، كما أننا فى هذه الليلة المباركة فى مغارة الميلاد نفتقد مشاركة فخامة الرئيس لنا ولأول مرة فى قداس منتصف الليل بسبب جائحة الكورونا، فندعو لفخامته الصحة والعافية وهو رجل السلام، وكما نتقدّم بالتهنئة لجلالة الملك عبد الله الثانى، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى الأراضى المُقدسة، والذى يبذل جهوداً جبارا فى الدفاع عن المقدسات ونشر التسامح والوئام بين الديانات السماوية.

ونؤكد على أهمية تعزيز وتطوير التعاون مع الحكومتين الأردنية والفلسطينية واللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس للدفاع عن حقوق بطريركتنا فى عقارات باب الخليل وغيرها وحماية الوجود المسيحى الأصيل فى الأراضى المُقدسة.

إن الظروف الاستثنائية التى نعيشها لا تعنى أن لا نبتهج فى عيدنا، فالابتهاج فى القلوب وطالما رسالة السيد المسيح موجودة فينا ونعمل بموجبها فكل أيامنا أعياد ميلاد وكل أيامنا ابتهاج بالرغم من جائحة كورونا وكل ما تصاحبه من الآلام، ففقط تأملوا فى النعمة الّذى بها غمرنا الله، وفكّروا بالقيام بأعمال تعكس المحبّة والتضامن مع بعضنا البعض لتُعبرُ عن محبتنا لسيدنا المسيح.

وبالرغم من الآلام استطاعت بطريركتنا المقدسية أن تُجند الدعم المادى اللازم من خلال أبنائها ومُحبيها لترميم دير مار الياس والذى، كما تجرى العادة، توقفت للصلاة فيه بطريقى إلى مهد المسيح، حيث أن عملية الترميم ستساهم فى الحفاظ على هذا الدير التاريخى وتعزز مكانته كموقع حجيج لملايين المسيحيين حول العالم، وانتهز هذه الفرصة لدعوة أبناء شعبنا لزيارة الدير والاطلاع على أعمال الترميم فيه ليشهد الجميع على حرص بطريركتنا على الحفاظ على مقدساتها وعقاراتها بعيدا عن الاشاعات المُغرضة التى تشوه الوجود الكَنَسى المسيحى الأصيل فى هذه البلاد المقدسة، كما أدعوكم لزيارة مقر البطريركية فأبوابنا دائماً مفتوحة لخدمتكم والإجابة على استفساراتكم وأعاهدكم بأن دير مار الياس سيبقى كما هو إلى يوم القيامة.

وأيضاً أود أن أشارككم خبر سعيد آخر وهو نجاحنا فى استخراج تراخيص أولية لبناء عشرات الوحدات السكنية لمنفعة أبناء كنيستنا فى القدس، حيث أنه وبعد سنوات من الجهد والعمل تحت الضغوطات والتشكيكات، استطعنا أن نحقق هذه الخطوة المهمة نحو تجسيد رؤيتنا لتعزيز صمود أبنائنا فى منطقة القدس من خلال المشروع الاسكانى الكبير المزمع بناءه فى بيت حنينا فور الانتهاء من المتطلبات القانونية، كما نستمر بدعمنا لمشاريع الإسكان والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية فى دولة فلسطين.

أنه لا يسعنا فى هذا العيد إلا أن نصلى لله لوضع حد لمأساة كورونا العالمية وقد بدأت بشائر معالجتها عن طريق توفير لقاح يساهم فى مكافحة الجائحة ويحافظ على كرامة الانسان وقدسية الحياة.

أتوجه اليكم وإلى عائلاتكم بالمعايدة القلبية، مصليا معكم ولكم، لكى يكون هذا العيد محطة للفرح بالله العلى القدير، ولإزالة الخوف من القلوب، والقلق من النفوس.

ونتطلع إلى السنة الجديدة لتكون منطلقا جديدا للعيش الآخوى الإنسانى. وليكن اسم السيد المسيح مصدر خلاص ونعم ورجاء وأمل لنا جميعا.