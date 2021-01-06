ترامب يدعو أنصاره للزحف نحو الكونجرس اعتراضا على نتيجة الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال "ترامب"، خلال كلمته لأنصاره، نقلتها "سكاى نيوز"، إن الانتخابات سرقت من اليسار الإشتراكى والإعلام الزائف، ولن نتنازل عن حقوقنا ولن نقبل بالهزيمة.

وطالب ترامب، نائبه ورئيس مجلس الشيوخ، "مايك بنس"، بضرورة القيام بالعمل الشجاع، وأعادة الأصوات مرة أخرى إلى الولايات ومنع التصديق على نتائج الانتخابات، وبالتالى سيفوزا بالانتخابات، وإذا لم يفعل ذلك سيكون يوما محزنا لنا، لاسيما أنه أقسم على حماية دستورنا.

ووصف "ترامب"، حصول جو بايدن على 80 مليون صوت فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية بأنها "مزحة".

وأكد ترامب، أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية سرقت وتم تزويرها بعد إغلاق باب التصويت، تم ضخ مئات الأصوات للديمقراطيين.

وهاجم ترامب وسائل الإعلام الأمريكية، قائلا: لا يمكن أن نجد ما يحدث ضدنا فى الإعلام فى دول العالم الثالث فلدينا إعلام يقمع الحرية ويعادى الشعب".

ودعا ترامب، أنصاره للزحف نحو مبنى الكونجرس من أجل الاعتراض على نتيجة الانتخابات الأمريكية.

وأكد ترامب، أنه لن يقر بخسارة الإنتخابات الأمريكية مؤكدًا أن الديمقراطيين سرقوا الانتخابات ولن نتنازل عن حقنا، متابعًا : "سأقوم بعرض بعض الأدلة التى تؤكد فوزنا فى الانتخابات".