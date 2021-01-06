إجراء سعودي جديد بشأن الوافدين

كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إتاحة النسخة الرقمية من هوية مقيم علي تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني "أبشر أفراد" تحت مسمى "هوية مقيم الرقمية"، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.

وبدوره اشار المتحدث الرسمي للمديرية النقيب ناصر بن مسلط العتيبي الي أن هوية مقيم الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المقيمين في حال عدم حملهم أصل الهوية.

والمح الي ذلك سيتم من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق "أبشر أفراد" من خلال رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جهاز الهاتف الذكي للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأكد أن هوية مقيم الرقمية ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر