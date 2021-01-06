نجل ترامب يهدد بالهجوم على منازل أعضاء الحزب الجمهوري

هدد نجل الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، دونالد ترامب جونيور، اليوم الأربعاء، أعضاء الكونجرس الأمريكي من الحزب الجمهوري في حالة تصويت أي منهم لاعتماد نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال نجل ترامب في تجمع لأنصار والده بواشنطن إن اي جمهوري لن يقف مع والده اليوم في الكونجرس. الوطنيون وهو شخصيا سيلاحقونهم في منازلهم.

فيما قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن انتخابات الولايات المتحدة شهدت أعلى نسبة تزوير في تاريخ الأرض.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره: " الذين صوتوا لي هذا العام أكثر عددا بالملايين من الذين صوتوا لي في 2016".

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".

وتابع: "نأمل من بنس أن يفعل الشيئ الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".

وذكر أن: "على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.