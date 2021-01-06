أمام أنصاره.. ترامب يحتمي بقفص زجاجي ضد الرصاص |صورة

ظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، خلف لوح زجاجي مضاد للرصاص أمام تجمع من أنصاره في واشنطن.

وطالب ترامب أنصاره بالتوجه إلى مبنى الكونجرس، أثناء التصويت على نتائج الانتخابات الرئاسية، وذلك وسط شكوك من قيامه بذلك بسبب خوفه على نفسه، ووقوفه خلف لوح زجاجي مضاد للرصاص.

وقال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إن انتخابات الولايات المتحدة شهدت أعلى نسبة تزوير في تاريخ الأرض.

وأضاف ترامب في كلمته أمام أنصاره: " الذين صوتوا لي هذا العام أكثر عددا بالملايين من الذين صوتوا لي في 2016".

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".

وتابع: " نأمل من مايك بنس أن يفعل الشيء الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".

وذكر أن: " على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.