بايدن يختار القاضي ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل

كشف مصدر في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن اختيار ميريك جارلاند لمنصب وزير العدل الأمريكي.
يذكر أن جارلاند، هو محام وقاض أمريكي، من مواليد عام 1952 في ولاية شيكاجو الأمريكية.
عينه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، في منصب عضو تاسع في المحكمة العليا خلفا للقاضي الراحل أنتونين سكاليا.
ومن ناحية أخرى، قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، إنه حان الوقت لطي الصفحة بعد تصديق الكونجرس اليوم على نتائج الانتخابات الرئاسية.
وأضاف بايدن أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التحرك والوحدة بعد فوز الديمقراطيين المرجح في جورجيا.
وتابع بايدن أنه يبدو أن الديمقراطيين سيسيطرون على مجلسي الشيوخ والنواب.
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