الحرس الثوري الإيراني يعتقل مجموعة من عناصره في سوريا لهذا السبب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحرس الثوري الإيراني عمد إلى اعتقال عدد من عناصره المحلية المتواجدين ضمن صفوفه في البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأوضح المرصد السوري في بيان له ان سبب الاعتقال هو تغيبهم عن الفعاليات والاحتفالات التي شهدتها المدينة بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس سابقًا.

ونقل المرصد السوري عن مصادره انه جرى نقل المعتقلين إلى المربع الأمني التابع للحرس الثوري في منطقة المعري ضمن مدينة البوكمال.

وكان المرصد السوري رصد في 31 ديسمبر الماضي ، احتفالات تأبينية بمدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، في ذكرى مقتل قاسم سليماني القائد السابق للواء القدس في الحرس الثوري الإيراني.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن الاحتفالية تجري اليوم، في ساحة الفيحاء بمدينة البوكمال، إحياءً لذكرى مقتل قاسم سليماني، حيث بدأت التجهيزات منذ يوم أمس في الساحة، تمثلت بتعليق صور سليماني والأعلام الإيرانية والسورية، بالإضافة إلى انتشار عناصر مسلحين وقناصة على أسطح المباني المجاورة للساحة، وإغلاق بعض الطرق الفرعية في مدينة البوكمال، تزامنًا مع وصول قيادات من جميع الميليشيات الموالية لإيران، والمتواجدة في محافظة دير الزور، بالإضافة لوجود عدد من مسؤولي الأفرع الأمنية وضباط بالجيش السوري.