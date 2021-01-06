يصدر غدا .. قرار جديد لـ"بايدن" حول منصب خطير

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ترشيح القاضي ميريك جارلاند لمنصب المدعي العام ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة سي إن إن الإخبارية، معتبرين أنه قرار طال انتظاره.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن المدعي العام ، إلى جانب كبار قادة وزارة العدل ، في أقرب وقت يوم غد الخميس حيث يقترب بايدن من ملء المقاعد المتبقية في حكومته قبل تولي السلطة في 20 يناير.

في حين أن جارلاند كان أحد كبار المنافسين لأسابيع ، فإن المخاوف بشأن المنصب الشاغر الذي سيخلقه اختياره في محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا أثارت أجراس الإنذار بين بايدن والعديد من المستشارين الذين اعتقدوا أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ سيمنعون أي ترشيح لهذا المقعد.

لكن مع استعداد الديمقراطيين للسيطرة على مجلس الشيوخ بعد فوزهم في سباقين في جورجيا ، خمدت تلك المخاوف.

قال حليف بارز لبايدن لشبكة CNN: "سيتم النظر إلى القاضي جارلاند من ناحية جديدة تمامًا الآن".