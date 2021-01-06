بعد منحه وساماً من الدرجة الأولي.. أول تعليق من وزير الخارجية الكويتي على تكريمه من أمير البلاد

علق الدكتور أحمد ناصر محمد الصباح وزير الخارجية الكويتي علي منحه وسام الكويت، قائلا : "شرفني سيدنا ووالدنا وقائدنا حضرة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومنحني وسام الكويت ذا الوشاح من الدرجة الأولى".
وأضاف وزير الخارجية الكويتي عبر صفحته الشخصية على موقع التدوينات القصيرة تويتر : "في هذه المناسبة نستذكر والدنا المغفور له الشيخ صباح الأحمد، طيب الله ثراه، وأفعاله ومآثره الباقية في رفعة اسم الكويت إقليميا ودوليا".
وتابع : "كما أن تعليمات ولي العهد ، ماثلة دوما أمام عيني وكذلك أستذكر توجيهات أخي الكبير رئيس مجلس الوزراء، وعمله الدؤوب ومتابعته المستمرة في قيادة فريق المصالحة منذ اليوم الأول لبدء الأزمة إلى اليوم".
وختم قائلا : "أهدي هذا الوسام إلى أخواتي وأخواني وزملائي في العمل، موظفي وزارة الخارجية، من أصغر موظف إلى أكبرهم، بوركتم في عملكم وجهودكم وهذا محفز آخر للمزيد من العمل والعطاء خدمة للكويت وأميرها وشعبها الأبي".
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