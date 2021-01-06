ترامب: كل من انتخب بايدن مجموعة أغبياء

وصف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، الذين صوتوا للرئيس المنتخب جو بايدن، بالأغبياء.

وقال ترامب في كلمة أمام أنصاره: "سيكون لديكم رئيس غير شرعي انتخبه عدد من "الأغبياء" ولن نسمح بهذا الأمر، عليكم عدم الاستماع لوسائل الإعلام المزيفة".

وندد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بتعرض الولايات المتحدة للدمار في حالة عدم فوزه بالانتخابات.

وقال ترامب في كلمته أمام أنصاره بواشنطن: ": يجب أن نقوم بتصويب الأمور لتفادي دمار الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب: "الديمقراطيون قاموا بتزوير الانتخابات".

وتابع: "الديمقراطيون عكفوا منذ سنوات على تزوير الانتخابات، وتم استخدام جائحة كورونا حجة لسرقة الانتخابات".

وأضاف: "انتخابات دول العالم الثالث أكثر عدالة من الانتخابات التي شهدتها بلادنا هذا العام، والكثيرون في الحزب الجمهوري تنقصهم الشجاعة".

وتابع: " نأمل من بنس أن يفعل الشيئ الصحيح ويعيد الموضوع إلى الولايات لإعادة التصديق وسأكون رئيسا وستكونون أسعد الناس".

وذكر أن: " على مايك بنس أن يعيد الأصوات إلى الولايات لإعادة التصديق عليها".

وتشهد العاصمة الأمريكية واشنطن تظاهرات مؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وذلك بالتزامن مع تصديق الكونجرس على نتائج الانتخابات الرئاسية.