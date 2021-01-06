إندونيسيا بصدد إصدار فتوى في لقاح "سينوفاك" الصيني

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد "مجلس العلماء" الإندونيسي لإصدار فتوى في لقاح "سينوفاك بيوتيك" الصيني المضاد لفيروس كورونا، وذلك قبل بدء حملة التطعيم الأسبوع المقبل به.

إندونيسيا بصدد إصدار فتوى في لقاح إندونيسيا تعتمد لقاح "سينوفاك" الصيني والرئيس سيتلقى الجرعة الأولى

وأكد "مجلس العلماء" الإندونيسي، أعلى مجلس إسلامي في البلاد، أنه سيعمل على إصدار فتوى قبل بدء برنامج التطعيم الجماعي، وذلك بعد الجدل حول تماشي اللقاحات مع الشريعة.

وقالت موتي أرينتاواتي المسؤولة في المجلس: "نأمل في صدور الفتوى قبل أن تبدأ الحكومة برنامجها للتطعيم" بلقاح كورونا.

وأضافت أن جمع البيانات لا يزال مستمرا قبل أن يتمكن المجلس من إصدار فتوى نهائية.

وتعتزم إندونيسيا أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان، بدء حملة التطعيم في 13 يناير بعد تسلمها ثلاثة ملايين جرعة من شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

وتعاني إندونيسيا أسوأ انتشار لمرض كوفيد-19 في جنوب شرق آسيا.