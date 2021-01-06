قرض السيارة من بنك الراجحي التقديم وشروط الحصول عليه

قرض السيارة بنك الراجحي أكثر ما يوجد على محرك بحث جوجل في تلك الفترة والتي يبحث عنها عدد كبير من العملاء، حيث أن بنك الراجحي من أهم البنوك المصرفية بالمملكة العربية السعودية والتي تم إنشاؤها في العام 1957 ويبلغ رأس ماله حوالي 25 مليار ريال سعودي، ويتحكم في المعاملات المالية الخاصة بالمصرف أسس الشريعة الاسلامية، كما يوجد لبنك الراجحي ما يقارب عن 500 فرع بالمملكة العربية السعودية وبمختلف دول العالم كماليزيا والأردن والكويت وغيرهم.

يعمل بنك الراجحي على تقديم الكثير من الخدمات لكل الوافدين والمواطنين في المملكة العربية السعودية، عن طريق تقديمها لمجموعة من التمويلات وبدون طلب دفعات مقدمة، ولقبول التمويل يشترط أن يقوم المتقدم بتحويل الراتب الشهري الخاص به إلى بنك الراجحي، كما يجب مراعاة الحد الأدنى من الراتب خلال مدة العمل ويشمل هذا الموظفين.

وقد وضع البنك عدة شروط على المواطنين توفرها عند التقديم بطلب القرض أو التمويل ومنها ما يلي:

إذا قمت باختيار تأجير سيارة دون تحويل راتب المواطنين والوافدين لابد من أن يكون الحد الأدنى للراتب حوالي 5 آلاف ريال سعودي بإضافة رسوم إدارية 1%، وأن يقوم بدفع 10% مقدماً عن قيمة السيارة مع دفع 3% رسوم سداد مبكر.

أما إذا تم اختيار برنامج التقسيط للمتقاعدين فيشترط بأن بكون الحد الأدنى للراتب الشهري حوالي 1900 ريال سعودي وعدم دفع مقدم.

لابد من أن يكون الحد الأدنى للراتب بالنسبة للأشخاص المقيمين إذا قام باختيار برنامج التأجير بتحويل الراتب الذي يكون 3 آلاف ريال سعودي دون دفع مقدم.

وإذا تم اختيار برنامج التأجير دون تحويل راتب للمتقاعدين فلابد أن يقوم بدفع 10% مقدم ولابد من أن يبصل الحد الأدنى للراتب 5 آلاف ريال سعودي.

يتمتع بنك الراجحي للسيارات بالعديد من المزايا التي تتمثل في الآتي: