الجزيرة المالية تداول وكيفية التسجيل خطوة بخطوة

الجزيرة المالية تداول وهي إحدى الخدمات المقدمة من بنك الجزيرة لعملاء البنك من أجل دخولهم سوق الأسهم والشروع بعمليات التداول الخاصة بهم من أجل تحقيق الأرباح، وتقدم الخدمة من “الجزيرة كابيتال” أو الجزيرة المالية وتعتبر الجزيرة المالية أو الجزيرة كابيتال بخدمتها الجزيرة تداول هي اليد الطولى لعمليات الاستثمار لبنك الجزيرة بالمملكة العربية السعودية.

كما ذكرنا فإن الجزيرة المالية أو الجزيرة كابيتال هي يد بنك الجزيرة بسوق الأسهم والتداول بالمملكة العربية السعودية عن طريق الجزيرة تداول، وتقدم الجزيرة المالية تداول خدمات تداول ممتازة عن طريق شبكة كاملة من صالات التداول، وشاشات المتابعة لسوق الأسهم لحظة بلحظة حتى يمكن للعميل تحليل السوق ووضع قراره بالشراء أو البيع أو الانتظار بعد التحليل، كما تقدم الجزيرة تداول خدمات متابعة للشاشة عن طريق الإنترنت أو الهاتف وذلك توفيرا على العميل الرحلة لصالات العرض، حيث يمكن للعميل تقديم طلبه عبر الهاتف للوسيط الخاص بالجزيرة المالية تداول بدون أية مشكلة، كما تقدم الجزيرة تداول خدمة تداولكم عن طريق الإنترنت باستخدام الهاتف لمواصلة كافة تعاملاتك بسوق الأسهم بسهولة تامة بدون أية مشاكل.

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شروط إنشاء محفظة استثمارية ببنك الجزيرة عن طريق الإنترنت

يمكن للعميل الراغب بالدخول لسوق الأسهم عن طريق الجزيرة تداول إنشاء محفظة استثمارية عن طريق الإنترنت بسهولة تامة باتباع الخطوات الآتية:

تقدم الجزيرة كابيتال خدمة الاشتراك في الجزيرة تداول عبر الإنترنت بدون أية مشاكل عبر الإنترنت عن طريق الصفحة الرئيسية للجزيرة كابيتال.

لا يشترط أن يكون العميل الراغب بالتسجيل بالجزيرة تداول أن يكون من عملاء بنك الجزيرة، حيث تقدم الجزيرة كابيتال خدماتها لكل المملكة العربية السعودية، ولأي عميل لأي بنك بالمملكة.

لا يشترط للراغبين بالتسجيل بالجزيرة تداول أن يكون مقصورا على التداول في سوق الأسهم السعودية فقط إنما يفتح له لكل أسواق الأسهم والشركات العالمية.

يجب على العميل للتسهيل على نفسه في التسجيل تحضير رقم الآيبان الخاص به، بالإضافة لرقم الهوية الوطنية سارية المفعول الخاصة بالعميل أو رقم الإقامة.

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شروط التسجيل بخدمة الجزيرة تداول

تشترط الجزيرة كابيتال بعض الشروط مثل بقية الشركات المالية من أجل التسجيل بخدمة الجزيرة تداول وتكون الشروط كالآتي:

عمر المتقدم لا يقل عن 18 (ثمانية عشر) عاما محسوبا من التاريخ الهجري.

الهوية الوطنية الخاصة بالعميل سارية المفعول.

رقم الإقامة وصلاحية الإقامة سارية المفعول.

يجب للعميل أن يكون له اشتراك ساري بمنصة أبشر.

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فتح محفظة استثمارية بالجزيرة كابيتال عن طريق الإنترنت

يمكن للعميل فتح محفظة استثمارية بالجزيرة كابيتال عن طريق الإنترنت كالآتي: