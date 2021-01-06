تعرف على نظام صندوق التنمية العقاري الجديد في السعودية

بدأ العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يتساءلون عن نظام صندوق التنمية العقاري الجديد حيث قد قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بالموافقة على بدء العمل بنظام صندوق التنمية العقاري الجديد، وذلك في الجلسة التي تم عقدها يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر يناير من العام الميلادي الحالي 2021، وقد تكون نظام التنمية العقاري الجديد من حوالي 18 مادة، كما تم توضيح العديد من الجوانب من خلال الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري في المملكة، حيث سيقوم النظام الجديد بدعم آلية العمل، والمساعدة في زيادة تقديم الخدمة للمستفيدين من البرنامج.

صندوق التنمية العقارية

وبحسب ما صرح به المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي فإن نظام الصندوق العقاري الجديد يعتبر مرحلة جديد من مراحل التنمية الوطنية، والذي سيعمل على متطلبات وظروف المرحلة التنموية القادمة في المملكة العربية السعودية، حيث أن النظام الجديد يعد استكمالاً لمرحلة التحول التي تم الاعلان عنها في شهر يونيو من العام 2017 الميلادي، والتي أبتت جدواها حيث تمكن أكثر من 424 ألف أسرة سعودية في المملكة العربية السعودية من التمكين في الحصول على مساكن مدعومة.

صندوق التنمية العقاري

وبالنظر إلى نظام صندوق التنمية العقاري الجديد فنجد أن النظام سيمنح الاستقلالية والمرونة من خلال تقديم برامج حلول تمويل سكنية، كما أنه سيساهم في بناء المشروعات الخاصة بالإسكان عن طريق الشراكة مع القطاعات الحكومية، كما أن النظام الجديد سيمكن الأسر السعودية من تملك المسكن بطرق سهلة.

نظام صندوق التنمية العقاري الجديد

بدوره أعلن الحساب الرسمي لصندوق التنمية العقارية على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر عن أبرز ما جاء في نظام صندوق التنمية العقارية الجديد، وذلك بعد أن تمت الموافقة على هذا النظام من قبل مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، وسنعرض لكم أبرز ماجاء في النظام الجديد لصندوق التنمية العقارية وهو: