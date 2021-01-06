قاضية بريطانية تحكم بعدم الإفراج بكفالة عن أسانج

لندن ـ د ب أ: أصدرت قاضية بريطانية حكما أمس بعدم الإفراج بكفالة عن مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، حيث يواجه طلب تسليمه للولايات المتحدة أمام المحاكم. ويعني الحكم أن أسانج سوف يبقى في سجن بيلمارش جنوب شرق لندن. وقالت القاضية فانيسا بارايتسر إنها أدركت أن مؤسس موقع ويكيليكس يمكنه محاولة الفرار إذا تم الإفراج عنه بكفالة، وقبل يومين حكمت القاضية نفسها بأنه لا ينبغي تسليم الأسترالي أسانج “49 عاما” إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات بالتجسس، وذلك بسبب مخاوف على صحته.

وقد استأنف محامون يمثلون الولايات المتحدة ضد حكم أصدرته القاضية البريطانية في وقت سابق هذا الأسبوع بعدم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس،جوليان أسانج. وخلال جلسة في محكمة وستمنستر الابتدائية في وقت سابق أمس أكدت المحامية كلير دوبين أن الفريق قدم طلب الاستئناف، ما يعني أن قضية تسليم أسانج سوف تُنظر الآن أمام المحكمة العليا في بريطانيا. وقالت دوبين أيضا إنه لا ينبغي منح أسانج الإفراج بكفالة، لأنه “أظهر أنه قادر على بذل جهود غير عادية لتجنب تسليمه”. وأشارت إلى السنوات السبع التي قضاها داخل السفارة الإكوادورية في لندن، حيث طلب اللجوء لتجنب احتمال تسليمه إلى السويد لمواجهة تحقيق بتهمة اعتداء جنسي، والتي تم إسقاطها لاحقا.

وتم اتهام أسانج في الولايات المتحدة بالتآمر مع محلل الاستخبارات العسكرية الأميركية السابق تشيلسي مانينج لتسريب مجموعة من المواد السرية في عام 2010.

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