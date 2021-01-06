أخبار اليمن : 215 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

دوت الخليج -

215 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة

ارتكبت قوى العدوان 215 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. 215 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 215 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن الخروقات تضمنت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وكيلو١٦ وقرب شارع الخمسين. وأشار المصدر إلى رصد تحليق عشر طائرات حربية في أجواء مدينة الحديدة وحيس وكيلو١٦ والتحيتا والدريهمي والفازة و19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو١٦ والفازة والجبلية والتحيتا. وذكر المصدر أن قوى العدوان ارتكبت أيضاً 82 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد 495 صاروخاً وقذيفة و100 خرق بالأعيرة النارية المختلفة.

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