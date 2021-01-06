بريطانيا تتخطى 1.000 وفاة يومية بسبب كورونا للمرة الأولى منذ أبريل

جدة - نرمين السيد - وتُظهر بيانات وزارة الصحة أن 1.041 حالة وفاة بسبب كورونا وهى أعلى عدد يومى فى المملكة المتحدة منذ 21 أبريل، وفق صحيفة "ميل أونلاين" البريطانية.

ويخشى الخبراء، أن يستمر عدد الوفيات فى الارتفاع تماشيًا مع الارتفاع الهائل فى حالات الإصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية لأن الوفيات تتأخر فى الرصد لعدة أسابيع.

وتظهر الإحصاءات أيضًا أن هذا هو اليوم الثالث على التوالى الذى سجلت فيه بريطانيا عددًا قياسيًا من الحالات، بعد 60 ألفا و916 إصابة، تم الإعلان عنها أمس و58 ألفا و784 فى اليوم السابق.

كما ارتفع الرقم أيضًا بنسبة 24.6 فى المائة عن عدد الحالات التى أعلن عنها الأربعاء الماضى البالغ 50.023 شخصاً.

وتؤكد الأرقام الصادمة خطورة الوضع الذى تجد بريطانيا نفسها فيه وتأتى بعد أن حاول رئيس الوزراء بوريس جونسون يائسًا كسب نواب حزب المحافظين الغاضبين بينما دافع عن الإغلاق الوطنى الجديد لفيروس كورونا وأصر على أنه ليس أمامه خيار سوى فرض قيود صارمة جديدة.

وقال رئيس الوزراء، أمام مجلس العموم إنه مُجبر بعد اكتشاف نوع جديد من المرض ينتشر "بسهولة مخيفة".

وقال جونسون، إن برنامج اللقاح يعنى أن ما يقرب من ربع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا قد تلقوا بالفعل لقاحات وأن إنجلترا لقحت عددًا أكبر من الأشخاص "مقارنة بباقى دول أوروبا مجتمعة".

ومن المقرر مراجعة الإغلاق فى إنجلترا، والذى يتضمن رسالة صارمة بالبقاء فى المنزل وإغلاق جميع المدارس، فى منتصف فبراير، لكن اللوائح ستستمر فعليًا فى القانون حتى نهاية مارس.

وتصدى جونسون، اليوم، لدعوات من نواب حزب المحافظين لضمان بدء تخفيف القواعد بعد المراجعة الأولى فى 15 فبراير، مما أثار مخاوف من أن الإغلاق قد يستمر لفترة أطول بكثير من فترة الأسابيع السبعة الأولى.

وانتقد نواب حزب المحافظين إغلاق رئيس الوزراء واتهموه بـ "الاعتداء على الحرية وسبل العيش" حيث طالبوا باستراتيجية لوقف هذا الإغلاق.

وقال رئيس الوزراء، إنه يأمل أن يتم رفع الإجراءات فى الربيع، لكنه حذر من أنه لن يكون هناك "إنهاء كبير" للإغلاق ، بل "فك تدريجى".

وأوضح أن التنفيذ الناجح لبرنامج اللقاح سيكون مفتاحًا لتحديد متى يمكن رفع إجراءات الإغلاق.