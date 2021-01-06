جدة - نرمين السيد - وصرح مايك بنس، بحسب "روسيا اليوم"، لأعضاء الكونجرس بأنه يشارك مخاوف العديد من الأمريكيين بشأن نزاهة الانتخابات. وكان الرئيس الجمهورى المنتهية ولايته دونالد ترامب، طالب نائبه ورئيس مجلس الشيوخ، مايك بنس بالتحلى بالشجاعة ورفض أصوات المجمع الانتخابى ومنع اقرار نتجية الانتخابات. هذا، وطعن نواب جمهوريون على نتائج تصويت المجمع الانتخابى لولاية أريزونا وبدء مناقشة لمدة ساعتين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بنس يصدم ترامب: لا يمكننى رفض أصوات انتخابية ستجعل بايدن رئيسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.