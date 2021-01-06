بايدن: حان الوقت لطى صفحة 4 سنوات من حكم ترامب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الأمريكى المنتخب جو بايدن، أن الوقت حان لطى صفحة أربع سنوات من حكم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، فيما يستعد الكونجرس للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.





وقال بحسب "روسيا اليوم": "بعد السنوات الأربع الأخيرة والانتخابات والمصادقة على نتائج الانتخابات فى الكونجرس اليوم، حان الوقت لطى الصفحة.. الشعب الأمريكى يطلب التصرف ويريد وحدة صفه، وأنا أكثر تفاؤلا من أى وقت مضى فى قدرتنا على تحقيق هذين الهدفين".

وهنأ بايدن، فى بيان أصدره بشأن نتائج انتخابات الكونجرس فى ولاية جورجيا الديمقراطى رافائيل وارنوك بالفوز بمقعد عن الولاية فى مجلس الشيوخ، مبديا أمله فى أن يحقق المرشح الديمقراطى الآخر جون أوسوف فوزا أيضا فى الصراع من أجل مقعد آخر عن الولاية فى المجلس، ما سيتيح لحزبه السيطرة على كلا غرفتى الكونجرس.

وشدد على أن نتائج انتخابات جورجيا تبعث رسالة مفادها أن الناخبين فى هذه الولاية يريدون من السلطات اتخاذ خطوات فعالة فى سبيل التعامل مع الأزمات التى تواجهها البلاد، بما فيها جائحة كورونا والمساعدات الاقتصادية وتغيرات المناخ والعدالة العرقية والحقوق الانتخابية وغيرها.