مكالمة هاتفية بين الأمير الكويتي ورئيس العراق.. تفاصيل

عبر الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح مساء اليوم عن تهانيه لامير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بمناسبة التوقيع على بيان العلا والبيان الختامي للقمة الخليجية التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في مكالمة تليفوني بين الزعيمين حيث ثمن الرئيس الغراقي الجهود الكبيرة التي بذلها أمير الكويت لجمع الشمل الخليجي والتي جاءت استكمالا لما قام به الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للحفاظ على المنظومة الخليجية ووحدة الصف الخليجي والعربي.

ومن جانبه وجه امير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن الشكر للرئيس العراقي على ما عبر عنه من طيب المشاعر وصادق التمنيات، مؤكدا أن هذا الانجاز التاريخي سيسهم في تعزيز التعاون الخليجي والعربي المشترك والارتقاء به تحقيقا للتطلعات والامال المنشود.

وفي نهاية المكالمة أعرب الأمير الكويتي عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة وهذا التواصل الاخوي راجيا للرئيس العراقي دوام الصحة والعافية.

وكانت مدينة العلا السعودية احتضنت بالأمس القمة الخليجية الحادية والأربعين بحضور أمير قطر تميم بن حمد.